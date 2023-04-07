МВД Ингушетии объявило вознаграждение за информацию о напавших на полицейских террористов

МВД Ингушетии объявило вознаграждение в три млн рублей за информацию о боевиках, которые убили троих полицейских. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-служба ведомства.

Четверых мужчин в возрасте от 22 до 36 лет разыскивают за нападение на пост ДПС и посягательство на жизнь полицейских. Всем обладающим информацией о местоположении граждан необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, сказано в сообщении.

Режим контртеррористической операции (КТО) в республике еще не снят.

В ночь на 6 апреля спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал радикалов в одном из домовладений в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции.

Бой закончился гибелью троих силовиков. Еще восемь сотрудников получили ранения. При этом самим террористам удалось скрыться.

Полицейские пытались задержать террористов за совершенное в конце марта нападение на полицейских, но боевики открыли огонь по стражам порядка. Тогда, 27 марта, террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись с места преступления. В результате были ранены два полицейских, которые находились на посту при исполнении служебных обязанностей.

3 апреля в Малгобекском районе ввели режим КТО. В оперативном штабе отметили, что решение было принято для пресечения терактов и преступлений террористической направленности в регионе.