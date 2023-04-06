МВД подтвердило гибель трех правоохранителей при выполнении служебных задач в Ингушетии

МВД РФ подтвердило гибель трех силовиков с 5 на 6 апреля при выполнении служебных задач в Ингушетии.

«Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнование родным и близким погибших коллег», — заявили в ведомстве 6 апреля.

Ранее о гибели трех правоохранителей сообщал источник «Известий». По его данным, пострадали еще восемь силовиков.

Это произошло в результате нападения боевиков. В ночь на 6 апреля спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал радикалов в одном из домовладений в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции. Правоохранители попытались задержать террористов за совершенное 27 марта нападение на полицейских, но боевики открыли огонь по стражам порядка.

«Известия» показали кадры с места перестрелки с 5 на 6 апреля.