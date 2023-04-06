В зоне проведения КТО в Ингушетии спецназ заблокировал напавших на полицейских террористов

Спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал террористов в одном из домовладений Малгобекского района — зоне проведения контртеррористической операции (КТО). Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил источник «Известий».

Четыре злоумышленника, напавшие на полицейских, забаррикадировались в доме в населенном пункте Зязиков-Юрт. На опубликованных в Telegram-канале «Розыск Ингушетия» кадрах слышна перестрелка.

Террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись с места преступления ранее, 27 марта. В результате атаки были ранены два правоохранителя, которые находились на посту при исполнении служебных обязанностей. Троих человек объявили в розыск — ими оказались мужчины 21–25 лет: Микаил М., Амир Б. и Рамазан Э.

На следующий день по факту инцидента возбуждено уголовное дело. 3 апреля в Малгобекском районе был введен режим КТО.