Боевики открыли огонь по силовикам при задержании в Ингушетии

Напавшие на полицейских боевики открыли огонь по спецназу ФСБ России, сотрудникам Росгвардии и МВД по Ингушетии при попытке задержания злоумышленников в одном из домовладений Малгобекского района. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

Отмечается, что обстановка контролируется, передает «РИА Новости».

Четырех радикалов правоохранители заблокировали в домовладении в населенном пункте Зязиков-Юрт.

Террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись с места преступления ранее, 27 марта. В результате атаки были ранены два правоохранителя, которые находились на посту при исполнении служебных обязанностей. Троих человек объявили в розыск — ими оказались мужчины 21–25 лет: Микаил М., Амир Б. и Рамазан Э.

На следующий день по факту инцидента возбуждено уголовное дело. 3 апреля в Малгобекском районе был введен режим КТО.