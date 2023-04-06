Напавшим на силовиков в Ингушетии террористам удалось скрыться

Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться, сейчас их разыскивают. Об этом 6 апреля сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Их поиски продолжаются, режим КТО (режим контртеррористической операции. — Ред.) в Малгобекском районе действует», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Так, восемь человек были госпитализированы. Три правоохранителя погибли.

«Известия» показали кадры с места перестрелки.

В ночь на 6 апреля спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал радикалов в одном из домовладений в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции. Полицейские попытались задержать террористов за совершенное в конце марта нападение на полицейских, но боевики открыли огонь по стражам порядка.

Тогда, 27 марта, террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись с места преступления. В результате были ранены два полицейских, которые находились на посту при исполнении служебных обязанностей. Три человека объявлены в розыск — мужчины 21–25 лет: Микаил М., Амир Б. и Рамазан Э. На следующий день по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

3 апреля в Малгобекском районе ввели режим КТО. В оперативном штабе отметили, что решение было принято для пресечения терактов и преступлений террористической направленности в регионе.