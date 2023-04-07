Оперштаб Ингушетии сообщил о задержании причастного к нападению на силовиков

Один из террористов, напавших на силовиков в Ингушетии, был задержан. Об этом 7 апреля сообщили в оперативном штабе МВД региона.

По их данным, это житель Малгобека Амир Боков 2001 года рождения. Задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов. На данный момент в отношении него проводятся необходимые следственные действия.

О задержании Амира Бокова, причастного к нападению на полицейских в Ингушетии, ранее сообщал источник «Известий». Поиски еще трех человек продолжаются.

В ночь на 6 апреля спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировали радикалов в одном из домовладений в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции.

В результате столкновения погибли трое силовиков, еще восемь сотрудников получили ранения. Террористам при этом удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четверых мужчин в возрасте от 22 до 36 лет и назначило награду в 3 млн рублей за информацию о боевиках.

Экстремистов пытались задержать за совершенное в конце марта нападение на полицейских, но боевики открыли огонь по стражам порядка. Тогда, 27 марта, террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись с места преступления. В результате были ранены двое полицейских, которые находились на посту при исполнении служебных обязанностей.