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Источник сообщил о задержании одного из разыскиваемых за нападения на полицейских в Ингушетии

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Фото: РИА Новости/пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия
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Один из разыскиваемых за нападения на полицейских в Ингушетии задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 7 апреля сообщил источник «Известий».

Он сообщил, что речь идет об Амире Бокове.

При этом, по информации «РИА Новости», мужчина сдался.

«Один из разыскиваемых, Амир Боков 2001 года рождения, сдался сотрудникам полиции. Поиски еще трех человек продолжаются», — сообщил собеседник агентства.

Вышли из спячки: кто стоит за нападениями боевиков в Ингушетии
Группа террористов активизировалась полторы недели назад и совершила уже три атаки на силовиков

В ночь на 6 апреля спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировали радикалов в одном из домовладений в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции.

Бой закончился гибелью троих силовиков. Еще восемь сотрудников получили ранения. При этом самим террористам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четверых мужчин в возрасте от 22 до 36 лет и назначило награду в 3 млн рублей за информацию о боевиках.

Полицейские пытались задержать террористов за совершенное в конце марта нападение на полицейских, но боевики открыли огонь по стражам порядка. Тогда, 27 марта, террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись с места преступления. В результате были ранены два полицейских, которые находились на посту при исполнении служебных обязанностей.

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