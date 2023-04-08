Оперштаб подтвердил задержание второго участника атаки на силовиков в Ингушетии

Оперштаб 8 апреля подтвердил задержание второго участника бандгруппы, причастной к нападению на пост ГАИ и перестрелке с правоохранителями.

«Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель селения Кантышево Мошхоев М.А.1998 года рождения», — сказано в сообщении.

Сейчас в отношении Мошхоева проводятся процессуальные действия.

Как ранее в этот день сообщил источник «Известий», Михаил Мошхоев искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики.

Накануне, 7 апреля, был задержан еще один причастный к нападению на пост ГАИ — Амир Боков. По информации источника «РИА Новости», мужчина сдался правоохранителям.

В ночь на 6 апреля спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал радикалов в одном из домовладений в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции. Погибли трое силовиков, еще восемь сотрудников пострадали. Террористам при этом удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четверых мужчин в возрасте от 22 до 36 лет и назначило награду в 3 млн рублей за информацию о боевиках.

Экстремистов пытались задержать за совершенное в конце марта нападение на полицейских, но боевики открыли огонь по стражам порядка. Тогда, 27 марта, террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись с места преступления. В результате были ранены двое полицейских, которые находились на посту при исполнении служебных обязанностей.