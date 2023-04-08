Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии

Сотрудники ФСБ и Центра противодействия экстремизму в Ингушетии задержали одного из боевиков, причастного к нападению на пост ГАИ и перестрелке с правоохранителями. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

По словам информатора, задержанный — Михаил Мошхоев — искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики. Благодаря профессиональным действиям сотрудников, террориста удалось взять живым.

Накануне, 7 апреля, был задержан еще один причастный к нападению на пост ГАИ — Амир Боков. По информации источника «РИА Новости», мужчина сдался правоохранителям.

В ночь на 6 апреля спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировали радикалов в одном из домовладений в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции.

В результате столкновения погибли трое силовиков, еще восемь сотрудников получили ранения. Террористам при этом удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четверых мужчин в возрасте от 22 до 36 лет и назначило награду в 3 млн рублей за информацию о боевиках.

Экстремистов пытались задержать за совершенное в конце марта нападение на полицейских, но боевики открыли огонь по стражам порядка. Тогда, 27 марта, террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись с места преступления. В результате были ранены двое полицейских, которые находились на посту при исполнении служебных обязанностей.