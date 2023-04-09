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Названы принципы правильной постановки финансовых целей

Инвестор Волкова: постановка финансовых целей позволяет правильно расставлять приоритеты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Постановка финансовых целей помогает понять, какого результата планируется получить, а также позволяет правильно расставлять приоритеты, объяснила «Известиям» сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.

«На самом деле постановка финансовых целей — это о том, как задать конечную точку в навигаторе. Во-первых, это помогает понять, куда вы планируете прийти. Во-вторых, постановка целей позволяет, образно выражаясь, запустить поисковую систему нашего компьютера, то есть дает четкий ответ, какой событийный ряд нам нужно формировать и какие ресурсы нам необходимо создать, сколько времени будет необходимо», — объяснила эксперт.

Определение финансовых целей поможет избежать непредвиденных трат или покупок, сделанных в эмоциональном порыве.

Инвестор рассказала, как правильно их ставить. По ее словам, для начала важно «идентифицировать свои цели и отделить их от навязанных обществом стереотипов».

«Для этого можно использовать практику «Десять зачем». Вы просто берете цель и задаете себе вопросы последовательно. Например, зачем мне дом? Чтобы жить большой семьей. Зачем мне большая семья? И так далее к каждому последующему ответу вы задайте дополнительный вопрос. Не ваши цели очень быстро застопорятся, потому что не будет веских «зачем», — объяснила она.

В случае если цель действительно значима для человека, у него получится ее обосновать.

Инвестор также рассказала еще об одной практике: в течение трех недель каждый день прописывать на чистом листе цели с позиции «хочу». Причем смотреть на записи предыдущего дня нельзя.

«Постепенно навязанные цели уйдут, а на 21-й день перед вами будут только ваши собственные», — уточнила финансовый консультант.

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Дальше нужно подобрать ключевые характеристики.

«Речь идет о сроках и стоимости достижения целей. На этом этапе важно изучить, в какую сумму они обойдутся вам сейчас, как на это влияет инфляция. Например, если вы планируете достигнуть цели через три года, важно понять, будет ли ее нынешняя стоимость актуальной спустя заданный промежуток времени», — сказала Волкова.

Как подчеркнула инвестор, необходимо произвести четкий математический расчет, который позволит достичь цели.

«Для того чтобы определить стоимость, нужно четко разобраться в характеристиках. Чем более детально вы их изучаете, тем лучше. Если речь идет о крупной цели — машине или квартире — лучше сделать примерочный шопинг. А именно, сходить на тест-драйв, на экскурсию по объекту, изучить инфраструктуру вокруг», — отметила она, уточнив, что это позволит детализировать характеристики.

Так, по мнению эксперта, цель из мечты с расплывчатыми очертаниями превращается в конкретный набор качеств, которые и определят конечную стоимость.

«И, безусловно, к каждой цели нужно составить конкретный план действий: что вы будете делать ежедневно для максимально быстрого ее достижения», — заключила Волкова.

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Ранее, 31 марта, сообщалось, что согласно опросу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», большинство россиян (86%) полагают, что сформировали полезные финансовые привычки. В тройке лидеров таких привычек — регулярно копить (ответили 28% опрошенных), отслеживать цены в магазинах с целью выбрать наиболее выгодные предложения (20%) и вести учет личного или семейного бюджета (15%). При этом в топ-3 вредных привычек входят спонтанные покупки (30%), отсутствие практики планировать личного или семейного бюджета (14%), а также неумение контролировать баланс своих доходов и расходов (14%).

Как рассказали 10 января составившие рейтинг эксперты «СберСтрахования», «СберСтрахования жизни» и «Сбер НПФ», самые финансово грамотные россияне проживают в Волгограде. На втором и третьем месте Пермь и Ульяновск.

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