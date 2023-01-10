Названы российские города с наиболее финансово грамотными жителями

Самые финансово грамотные россияне проживают в Волгограде, следует из рейтинга, который составили «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «СберНП». «Известия» ознакомились с исследованием 10 января.

«Второе и третье места заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск. Далее в рейтинге расположились Хабаровск, Оренбург, Тюмень, Уфа и Ярославль», — отметили составители рейтинга.

Как уточняется, список составлялся на основе ответов жителей крупных городов страны о конкретных навыках. Респонденты рассказали о своих способностях копить, вести семейный бюджет, инвестировать, разбираться в фондовом рынке, налоговой систем, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктах и др. Исследование было проведено в прошлом году в 37 населенных пунктах.

В топ-10 оказались города, в которых сумма показателей — процент жителей, положительно оценивающих свои финансовые навыки, — наибольшая.

Как следует из результатов опроса, в Хабаровске наблюдается самый высокий показатель по России горожан, которые умеют вести личный бюджет (94%), в Челябинске и Ульяновске — высокий уровень навыка распознавания финансовых мошенничеств (88 и 85% соответственно), в Оренбурге — наибольший показатель по умению копить (70%).

«При этом в городах, возглавивших рейтинг, население владеет всеми навыками равномерно на высоком уровне», — рассказали исследователи.

По словам директора дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Дениса Кузьмина, россияне зачастую довольно высоко оценивают свои знания по отдельным аспектам, однако на вопрос, считают ли они себя в целом финансово грамотными, отвечают уже не так уверенно.

«В итоге в среднем 47% респондентов назвали себя финансово образованными», — уточнил он.

Ранее, 20 декабря прошлого года, сообщалось, что, согласно исследованию аналитического центра НАФИ, доля россиян, которые имеют высокий и средний уровень финансовой грамотности, в 2022 году выросла по сравнению с 2020 и 2018 годами.

28 октября сообщалось, что в РФ запустят курс финансовой грамотности, который разработан с помощью психологов.