Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболист Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Общество
В Некрасовке появится новая поликлиника для детей и взрослых
Мир
Байден провел переговоры с президентом Бразилии
Армия
Лейтенант Баранов со взводом оборудовали паромную переправу под обстрелом врага
Мир
Глава украинской YASNO сообщил об аварийных отключениях света из-за холодов
Общество
СКР даст правовую оценку словам латвийского наемника о русском танкисте
Мир
На Украине рассказали о вручении повесток на улицах
Мир
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром
Общество
Очевидцы показали кадры совершившего в НАО жесткую посадку Ан-2
Мир
Байден в Эль-Пасо заявил о пребывании в секретных службах Польши и Украины
Армия
Эксперт объяснил успех артиллерии РФ в контрбатарейной борьбе в зоне СВО
Мир
WSJ узнала об осложнениях в отношениях между США и ЮАР из-за судна Lady R

Названы российские города с наиболее финансово грамотными жителями

Исследование: жители Волгограда, Перми и Ульяновска считают себя наиболее финансово грамотными
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самые финансово грамотные россияне проживают в Волгограде, следует из рейтинга, который составили «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «СберНП». «Известия» ознакомились с исследованием 10 января.

Средствам — обучение: в РФ появится курс финграмотности на основе психологии
Почему теоретической информации о правильном отношении к деньгам недостаточно

«Второе и третье места заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск. Далее в рейтинге расположились Хабаровск, Оренбург, Тюмень, Уфа и Ярославль», — отметили составители рейтинга.

Как уточняется, список составлялся на основе ответов жителей крупных городов страны о конкретных навыках. Респонденты рассказали о своих способностях копить, вести семейный бюджет, инвестировать, разбираться в фондовом рынке, налоговой систем, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктах и др. Исследование было проведено в прошлом году в 37 населенных пунктах.

В топ-10 оказались города, в которых сумма показателей — процент жителей, положительно оценивающих свои финансовые навыки, — наибольшая.

Как следует из результатов опроса, в Хабаровске наблюдается самый высокий показатель по России горожан, которые умеют вести личный бюджет (94%), в Челябинске и Ульяновске — высокий уровень навыка распознавания финансовых мошенничеств (88 и 85% соответственно), в Оренбурге — наибольший показатель по умению копить (70%).

«При этом в городах, возглавивших рейтинг, население владеет всеми навыками равномерно на высоком уровне», — рассказали исследователи.

По словам директора дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Дениса Кузьмина, россияне зачастую довольно высоко оценивают свои знания по отдельным аспектам, однако на вопрос, считают ли они себя в целом финансово грамотными, отвечают уже не так уверенно.

«В итоге в среднем 47% респондентов назвали себя финансово образованными», — уточнил он.

Ранее, 20 декабря прошлого года, сообщалось, что, согласно исследованию аналитического центра НАФИ, доля россиян, которые имеют высокий и средний уровень финансовой грамотности, в 2022 году выросла по сравнению с 2020 и 2018 годами.

28 октября сообщалось, что в РФ запустят курс финансовой грамотности, который разработан с помощью психологов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023