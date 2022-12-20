Россияне стали финансово грамотнее в 2022 году

Доля россиян, которые имеют высокий и средний уровень финансовой грамотности, в 2022 году выросла по сравнению с 2020 и 2018 годами, следует из исследования аналитического центра НАФИ. С его результатами «Известия» ознакомились 20 декабря.

«Доля россиян, имеющих средний уровень финансовой грамотности, с 2018 года выросла на 11 п.п. (2018 г. – 46%, в 2020 г. – 47%, в 2022 г. – 57%). Доля россиян с высоким уровнем финансовой грамотности за 4 года увеличилась на 5 п.п.», — уточнили эксперты.

При этом, как отметили специалисты, наиболее финансово грамотные — мужчины и женщины старше 45 лет, россияне с высшим образованием, жители крупных городов. Низкий уровень по этому показателю характерен для неработающих и жителей сельских или отдаленных районов.

«За последние четыре года значительно большее число людей стали в том или ином виде вести семейных бюджет, фиксировать свои траты и стремиться к балансу между доходами и расходами (рост на 18 п.п. до 65%)», — говорится в исследовании.

Кроме того, на 33 п.п. выросла доля тех, кто в течение года копил деньги (в 2022 году – 73%). Также 78% россиян внимательно следят за состоянием своих финансов (в 2018 году — 70%).

«Мы наблюдаем время перемен и постоянно меняющейся конъюнктуры. В такие периоды особенно важно защищать свои сбережения, планировать траты и страховать возможные финансовые риски. В этой связи вполне логично, что мы видим стремление россиян к формированию хотя бы минимально возможных накоплений, ведению бюджета и другие позитивные тренды. Формируется определенная финансовая осознанность», — сказала директор социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Екатерина Сушко.

В то же время, по ее словам, наблюдается увеличение доли тех, кто попадал в этом году в трудную финансовую ситуацию, рост невнимательности и затруднений с расчетом процентов по кредитам и вкладам.

28 октября сообщалось, что в РФ запустят курс финансовой грамотности, который разработан с помощью психологов. Его особенность заключается в том, чтобы искоренить вредные установки по отношению к денежным средствам: например, привычку тратить больше, чем зарабатываешь. Программу разработал «Тинькофф», рассказали «Известиям» в банке. В других финансовых организациях сообщили, что также ведут просветительскую работу.