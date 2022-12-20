Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Экономика
Россияне стали финансово грамотнее в 2022 году
Мир
Главком ВСУ признал проблему дезертирства среди украинских военных
Происшествия
Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой в центре Москвы
Экономика
В ГД предложили ограничить удаленную работу для налоговых нерезидентов
Происшествия
Мэр Донецка подтвердил попадание снарядов в больницу и детский сад
Мир
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Мир
Мэр Львова сообщил о большой очереди из грузовиков на границе с Польшей
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Мир
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Мир
Венгрия выступила против введения потолка цен на газ в Евросоюзе
Мир
В конгрессе рекомендовали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия

Россияне стали финансово грамотнее в 2022 году

Исследование: доля финансово грамотных россиян увеличилась в 2022 году
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля россиян, которые имеют высокий и средний уровень финансовой грамотности, в 2022 году выросла по сравнению с 2020 и 2018 годами, следует из исследования аналитического центра НАФИ. С его результатами «Известия» ознакомились 20 декабря.

Средствам — обучение: в РФ появится курс финграмотности на основе психологии
Почему теоретической информации о правильном отношении к деньгам недостаточно

«Доля россиян, имеющих средний уровень финансовой грамотности, с 2018 года выросла на 11 п.п. (2018 г. – 46%, в 2020 г. – 47%, в 2022 г. – 57%). Доля россиян с высоким уровнем финансовой грамотности за 4 года увеличилась на 5 п.п.», — уточнили эксперты.

При этом, как отметили специалисты, наиболее финансово грамотные — мужчины и женщины старше 45 лет, россияне с высшим образованием, жители крупных городов. Низкий уровень по этому показателю характерен для неработающих и жителей сельских или отдаленных районов.

«За последние четыре года значительно большее число людей стали в том или ином виде вести семейных бюджет, фиксировать свои траты и стремиться к балансу между доходами и расходами (рост на 18 п.п. до 65%)», — говорится в исследовании.

Кроме того, на 33 п.п. выросла доля тех, кто в течение года копил деньги (в 2022 году – 73%). Также 78% россиян внимательно следят за состоянием своих финансов (в 2018 году — 70%).

«Мы наблюдаем время перемен и постоянно меняющейся конъюнктуры. В такие периоды особенно важно защищать свои сбережения, планировать траты и страховать возможные финансовые риски. В этой связи вполне логично, что мы видим стремление россиян к формированию хотя бы минимально возможных накоплений, ведению бюджета и другие позитивные тренды. Формируется определенная финансовая осознанность», — сказала директор социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Екатерина Сушко.

В то же время, по ее словам, наблюдается увеличение доли тех, кто попадал в этом году в трудную финансовую ситуацию, рост невнимательности и затруднений с расчетом процентов по кредитам и вкладам.

28 октября сообщалось, что в РФ запустят курс финансовой грамотности, который разработан с помощью психологов. Его особенность заключается в том, чтобы искоренить вредные установки по отношению к денежным средствам: например, привычку тратить больше, чем зарабатываешь. Программу разработал «Тинькофф», рассказали «Известиям» в банке. В других финансовых организациях сообщили, что также ведут просветительскую работу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022