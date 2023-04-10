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События недели в фотографиях: теракт в Израиле, арест Трампа и Яичная Луна

Что важного случилось в мире за последние дни
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Уголовный суд Манхэттена 4 апреля выдвинул против экс-президента США Дональда Трампа уголовные обвинения по 34 пунктам, он пробыл в суде около двух часов, всё это время он находился под арестом. Все важные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото прошедшей недели
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmed Abed
В ночь на 7 апреля Израиль нанес авиаудары по югу Ливана и по сектору Газа
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Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Kyrlian De Bot
Ранним утром 4 апреля в Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд, один человек погиб и еще около 30 получили травмы
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Фото прошедшей недели
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
На ВДНХ перед весенне-летним сезоном промыли фонтан «Дружба народов»
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Фото прошедшей недели
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
На акции протеста в Париже 6 апреля подожгли навес ресторана «Ротонда», где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году
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Фото: REUTERS/Cheney Orr
В штате Миссури 5 апреля торнадо унес жизни пяти человек
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Фото прошедшей недели
Фото: Getty Images/NurPhoto/Lorenzo Di Cola
В ночь на 7 апреля на небе появилась Розовая Луна. Ее также называют Луна роста, Луна прорастающей травы, Яичная Луна, Рыбная Луна, Луна распускания почек, Луна посадки растений. Все эти названия у разных народов никак не связаны с формой или цветом спутника — это ассоциации с весной и пробуждением природы
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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел ежегодный фестиваль BoogelWoogel, приуроченный к закрытию горнолыжного сезона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Москве простились с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым), погибшим в результате взрыва в питерском кафе
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Фото: REUTERS/Nir Elias
Вечером в пятницу, 7 апреля, в разгар празднования Песаха, в Тель-Авиве террорист обстрелял прохожих и въехал в толпу
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
9 апреля христиане пришли на пасхальную воскресную мессу в храм Гроба Господня в Иерусалиме
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