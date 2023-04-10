События недели в фотографиях: теракт в Израиле, арест Трампа и Яичная Луна

Уголовный суд Манхэттена 4 апреля выдвинул против экс-президента США Дональда Трампа уголовные обвинения по 34 пунктам, он пробыл в суде около двух часов, всё это время он находился под арестом. Все важные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»