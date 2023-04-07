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Бут предложил Трампу переехать в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский общественный деятель Виктор Бут предложил в пятницу, 7 апреля, бывшему президенту США Дональду Трампу приехать в Россию и возглавить из нее антиглобалистское восстание.

Бут отправил Трампу телеграмму из здания Центрального телеграфа, передает RT.

«Я считаю, что ваша жизнь в опасности. <...> Во время вашего пребывания в Белом доме вы пытались спасти американский народ от геноцида глобалистского заговора», — говорится в тексте.

Бут считает, что администрация действующего президента Джо Байдена не остановится ни перед чем, чтобы протащить Трампа через суды и тюрьму, сообщает телеканал «Звезда».

Стыд и Трамп: экс-президенту предъявят обвинения за связь с порноактрисой
Впервые в истории США бывший глава государства станет фигурантом уголовного дела

Уголовное дело, возбужденное в отношении Трампа, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.

4 апреля состоялись в Нью-Йорке первые судебные слушания, пишет «Ридус». Экс-президент не признал свою вину в фальсификации документов. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

Дэниэлс 5 апреля дала интервью изданию Vogue, в котором рассказала подробности о своей связи с Трампом. Она отметила, что они состояли в отношениях не больше полугода. На момент их первой встречи Трамп был в браке со своей третьей женой Меланией.

8 декабря Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

В марте 2008 года Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Свою вину россиянин не признал.

В общей сложности Бут провел в американской тюрьме 12 лет.

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