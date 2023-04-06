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Небо в сеточку: ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в тюрьмах

Как это скажется на абонентах, живущих и работающих рядом с исправительными учреждениями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная служба исполнения наказаний получит специальные частоты для глушения сотового сигнала в тюрьмах. Это нужно для того, чтобы не нарушалась связь в жилых кварталах и организациях вокруг исправительных учреждений. Утвердить решение планируется на заседании Госкомиссии по радиочастотам в апреле, узнали «Известия». В Минцифры подтвердили намерение разработать и утвердить новые условия работы блокираторов. Сейчас помехи зачастую наблюдаются в радиусе 2–5 км. Действие устройств нужно ограничить периметром территории объектов ФСИН, и решаться эта проблема должна не за счет операторов, утверждают участники рынка.

Помехи в законе

В конце апреля Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выдать Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ресурс для устройств, блокирующих сотовую связь в учреждениях этого ведомства. Об этом говорится в материалах комиссии, с которыми ознакомились «Известия».

В проекте ее решения указаны диапазоны 925–960 МГц, 1805–1880 МГц, 2300–2400 МГц, 2570–2620 МГц, 2620–2690 МГц — то есть те, что используют сейчас для работы 2G-, 3G- и LTE-операторы. Дополнительно решение включает и полосы Wi-Fi для исключения возможности использовать эту технологию при глушении сотовой связи. В этом перечне нет частот, на которых передается исходящий интернет-трафик, отметил источник, близкий к компании — партнеру нескольких операторов. Использование исходящих частот блокираторами сигнала крайне негативно влияет на работу базовых станций и создает дополнительные помехи за пределами объектов ФСИН, объясняет он.

фсин
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Среди условий использования глушилок в документе указано «применение блокираторов только на территории учреждений УИС (уголовно-исправительной системы. — «Известия») и исключения за пределами этих территорий вредных помех... радиоэлектронным средствам различных радиослужб».

Скорее всего, в итоге речь пойдет не о полном исключении помех от оборудования ФСИН за пределами ее объектов, а о минимизации их влияния на сотовые сети и гаджеты обычных пользователей, считает источник в компании — партнере нескольких операторов. Полностью исключить проникновение радиоволн за пределы учреждений службы физически невозможно, добавил он.

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Также ГКРЧ намерена рекомендовать ФСИН продолжить поиск альтернативных способов блокировки сотовой связи, не предполагающих постановку радиопомех. Среди возможных мер — мониторинг операторами сим-карт, используемых в исправительных учреждениях с их последующим отключением, снижение мощности оборудования, в зону действия которого попадают объекты ФСИН, а также ограничение дальности связи в настройках базовых станций, перечисляет источник на рынке. Такие меры требуют более тесного взаимодействия ведомства и операторов, считает он.

«Известия» направили запрос в ФСИН.

Блокираторы радиосигналов могут оказывать вредные помеховые воздействия на радиоэлектронные средства различного назначения, поэтому их применение может быть разрешено в исключительных случаях и должно быть строго регламентировано, говорится в протоколе заседания рабочей группы, занимающейся вопросами использования устройств в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Они должны использоваться на определенных ограниченных территориях при условии, что не создают вредных помех приемным радиоэлектронным средствам различных радиослужб за пределами, отмечено в документе.

сим карта телефон
Фото: Global Look Press/Franziska Gabbert

В Минцифры «Известиям» подтвердили, что вопрос о выделении частот для ФСИН планируется рассмотреть на ГКРЧ.

— Хотим разработать и утвердить новые условия работы блокираторов. Они позволят подавлять сигнал мобильных операторов на территории ФСИН, не создавая помех сотовым операторам за ее пределами. Сейчас блокираторы могут создавать такие помехи в том числе из-за неправильной установки, — пояснили в ведомстве. — Рассчитываем минимизировать помехи на прилегающих к ФСИН территориях. Качество связи должно существенно улучшиться.

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Оглушительный успех

В МТС и «Мегафоне» отказались от комментариев. В «Вымпелкоме» не ответили на запрос «Известий».

— Проект решения разрабатывался рабочей группой при Минцифры, куда входили представители ФСИН и операторов. Помехи из-за работы блокираторов наблюдаются в том числе во многих крупных городах, столицах субъектов Федерации, и это негативно сказывается на качестве сервиса для большого числа клиентов, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Tele2. — Мы рассчитываем, что рассматриваемые ГКРЧ меры помогут решить проблему, поскольку будут прописаны четкие технические требования к устройствам.

По мнению представителя Tele2, действие блокираторов нужно ограничить периметром территории учреждений ФСИН, и решаться эта проблема должна не за счет операторов.

Радиус действия блокираторов нужно сократить, чтобы их сигнал не выходил слишком далеко за пределы исправительных учреждений, считает источник, близкий к одной из компаний.

Работа «глушилки» может нарушать или затруднять доступ к услугам связи на 2–5 км вокруг нее, утверждает источник, близкий к ее конкуренту. Проблема стоит остро не менее чем в 10–15 городах — в основном это крупные города регионов, рассказывает он. В частности, это Иркутск, Тверь, Волгоград, Новосибирск.

вышка сотовая связь
Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

По словам собеседника «Известий», проблема носит массовый характер, но может быть решена путем точной настройки или замены оборудования, которое применяет ФСИН. По его словам, в некоторых случаях это возможно практически без затрат: например, в одном из российских городов оказалось достаточно просто снизить мощность блокиратора. Еще один эксперт отметил, что глушение сотовой связи и особенно Wi-Fi усложняет и использование дронов для доставки запрещенных предметов на территорию УИС.

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Желание государства упорядочить работу «глушилок» вполне логично — будет минимизирован негативный эффект для тех абонентов, которые живут и работают рядом с учреждениями ФСИН, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Вводятся понятные принципы и критерии того, где и как можно применять блокираторы сигнала, рассуждает он.

Помимо глушения сигнала, следовало бы задуматься и об активизации борьбы с доставкой в исправительные учреждения телефонов, смартфонов и сим-карт, которые не должны использоваться там в принципе, рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Очевидно, такие нарушения нельзя пресечь полностью, но минимизировать их количество нужно, считает эксперт.

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В любом случае, создавать использованием блокираторов проблемы операторам, которым и так не просто сейчас поддерживать качество связи на должном уровне из-за санкционного давления, а также их законопослушным абонентам было бы по меньшей мере несправедливо, заключает он.

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