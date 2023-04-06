Небо в сеточку: ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в тюрьмах
Федеральная служба исполнения наказаний получит специальные частоты для глушения сотового сигнала в тюрьмах. Это нужно для того, чтобы не нарушалась связь в жилых кварталах и организациях вокруг исправительных учреждений. Утвердить решение планируется на заседании Госкомиссии по радиочастотам в апреле, узнали «Известия». В Минцифры подтвердили намерение разработать и утвердить новые условия работы блокираторов. Сейчас помехи зачастую наблюдаются в радиусе 2–5 км. Действие устройств нужно ограничить периметром территории объектов ФСИН, и решаться эта проблема должна не за счет операторов, утверждают участники рынка.
Помехи в законе
В конце апреля Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выдать Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ресурс для устройств, блокирующих сотовую связь в учреждениях этого ведомства. Об этом говорится в материалах комиссии, с которыми ознакомились «Известия».
В проекте ее решения указаны диапазоны 925–960 МГц, 1805–1880 МГц, 2300–2400 МГц, 2570–2620 МГц, 2620–2690 МГц — то есть те, что используют сейчас для работы 2G-, 3G- и LTE-операторы. Дополнительно решение включает и полосы Wi-Fi для исключения возможности использовать эту технологию при глушении сотовой связи. В этом перечне нет частот, на которых передается исходящий интернет-трафик, отметил источник, близкий к компании — партнеру нескольких операторов. Использование исходящих частот блокираторами сигнала крайне негативно влияет на работу базовых станций и создает дополнительные помехи за пределами объектов ФСИН, объясняет он.
Среди условий использования глушилок в документе указано «применение блокираторов только на территории учреждений УИС (уголовно-исправительной системы. — «Известия») и исключения за пределами этих территорий вредных помех... радиоэлектронным средствам различных радиослужб».
Скорее всего, в итоге речь пойдет не о полном исключении помех от оборудования ФСИН за пределами ее объектов, а о минимизации их влияния на сотовые сети и гаджеты обычных пользователей, считает источник в компании — партнере нескольких операторов. Полностью исключить проникновение радиоволн за пределы учреждений службы физически невозможно, добавил он.
Также ГКРЧ намерена рекомендовать ФСИН продолжить поиск альтернативных способов блокировки сотовой связи, не предполагающих постановку радиопомех. Среди возможных мер — мониторинг операторами сим-карт, используемых в исправительных учреждениях с их последующим отключением, снижение мощности оборудования, в зону действия которого попадают объекты ФСИН, а также ограничение дальности связи в настройках базовых станций, перечисляет источник на рынке. Такие меры требуют более тесного взаимодействия ведомства и операторов, считает он.
«Известия» направили запрос в ФСИН.
Блокираторы радиосигналов могут оказывать вредные помеховые воздействия на радиоэлектронные средства различного назначения, поэтому их применение может быть разрешено в исключительных случаях и должно быть строго регламентировано, говорится в протоколе заседания рабочей группы, занимающейся вопросами использования устройств в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Они должны использоваться на определенных ограниченных территориях при условии, что не создают вредных помех приемным радиоэлектронным средствам различных радиослужб за пределами, отмечено в документе.
В Минцифры «Известиям» подтвердили, что вопрос о выделении частот для ФСИН планируется рассмотреть на ГКРЧ.
— Хотим разработать и утвердить новые условия работы блокираторов. Они позволят подавлять сигнал мобильных операторов на территории ФСИН, не создавая помех сотовым операторам за ее пределами. Сейчас блокираторы могут создавать такие помехи в том числе из-за неправильной установки, — пояснили в ведомстве. — Рассчитываем минимизировать помехи на прилегающих к ФСИН территориях. Качество связи должно существенно улучшиться.
Оглушительный успех
В МТС и «Мегафоне» отказались от комментариев. В «Вымпелкоме» не ответили на запрос «Известий».
— Проект решения разрабатывался рабочей группой при Минцифры, куда входили представители ФСИН и операторов. Помехи из-за работы блокираторов наблюдаются в том числе во многих крупных городах, столицах субъектов Федерации, и это негативно сказывается на качестве сервиса для большого числа клиентов, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Tele2. — Мы рассчитываем, что рассматриваемые ГКРЧ меры помогут решить проблему, поскольку будут прописаны четкие технические требования к устройствам.
По мнению представителя Tele2, действие блокираторов нужно ограничить периметром территории учреждений ФСИН, и решаться эта проблема должна не за счет операторов.
Радиус действия блокираторов нужно сократить, чтобы их сигнал не выходил слишком далеко за пределы исправительных учреждений, считает источник, близкий к одной из компаний.
Работа «глушилки» может нарушать или затруднять доступ к услугам связи на 2–5 км вокруг нее, утверждает источник, близкий к ее конкуренту. Проблема стоит остро не менее чем в 10–15 городах — в основном это крупные города регионов, рассказывает он. В частности, это Иркутск, Тверь, Волгоград, Новосибирск.
По словам собеседника «Известий», проблема носит массовый характер, но может быть решена путем точной настройки или замены оборудования, которое применяет ФСИН. По его словам, в некоторых случаях это возможно практически без затрат: например, в одном из российских городов оказалось достаточно просто снизить мощность блокиратора. Еще один эксперт отметил, что глушение сотовой связи и особенно Wi-Fi усложняет и использование дронов для доставки запрещенных предметов на территорию УИС.
Желание государства упорядочить работу «глушилок» вполне логично — будет минимизирован негативный эффект для тех абонентов, которые живут и работают рядом с учреждениями ФСИН, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Вводятся понятные принципы и критерии того, где и как можно применять блокираторы сигнала, рассуждает он.
Помимо глушения сигнала, следовало бы задуматься и об активизации борьбы с доставкой в исправительные учреждения телефонов, смартфонов и сим-карт, которые не должны использоваться там в принципе, рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Очевидно, такие нарушения нельзя пресечь полностью, но минимизировать их количество нужно, считает эксперт.
В любом случае, создавать использованием блокираторов проблемы операторам, которым и так не просто сейчас поддерживать качество связи на должном уровне из-за санкционного давления, а также их законопослушным абонентам было бы по меньшей мере несправедливо, заключает он.