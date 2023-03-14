ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД

Госдума приняла 14 марта сразу во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД России.

В пояснительной записке отмечается, что из-за политической ситуации российские граждане, имеющие одновременно гражданство Украины, лишены возможности выйти из украинского гражданства по независящим от них причинам.

Принятый закон позволяет россиянам, имеющим гражданство Украины, автоматически лишаться украинского гражданства со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган соответствующего заявления.

Во втором чтении были приняты поправки, согласно которым один из родителей или усыновитель может подать аналогичное заявление за ребенка, не достигшего 14 лет.

1 марта стало известно, что более 70 тыс. российских паспортов уже выдано в Херсонской области, а в конце января сообщалось, что более 100 тыс. жителей Запорожской области получили российские паспорта после упрощения процесса выдачи документов.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР, ДНР), Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав Российской Федерации.

24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.