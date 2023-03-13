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В Минздраве заявили о стабильности российского фармацевтического рынка

Замминистра здравоохранения РФ Глаголев: российский фармацевтический рынок сохраняет стабильность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский фармацевтический рынок сохраняет стабильность, дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям лекарств не наблюдается. Об этом 13 марта заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья.

Во время выступления он поблагодарил Совет Федерации, Госдуму, фармацевтическое сообщество и Ассоциацию пациентов за работу, которая позволила в течение трех лет «несколько раз изменить сообразно новым вызовам фармацевтическое регулирование и фактически добиться того, что рынок остается стабильным».

Глаголев также подчеркнул, что в России нет дефицита по международным непатентованным наименованиям лекарств.

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Ранее, 7 марта, президент РФ Владимир Путин в срок до 1 апреля поручил правительству изучить вопрос о господдержке производителей лекарств, чтобы избежать дефицита после ухода зарубежных компаний. Правительство должно будет рассмотреть вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки для таких компаний.

Совещание с правительством, по итогам которого Путин дал это поручение, состоялось 24 января. Как в ходе него отметил глава государства, проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в российских аптеках и росте цен на них.

Как отметил в ходе этого совещания вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, российские фармакологические компании производят 82% жизненно необходимых и важнейших лекарств. По его словам, они зарегистрировали 130 новых лекарств в минувшем году, а количество клинических исследований выросло примерно на 30% по отношению к 2021 году.

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