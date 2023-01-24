Кассовый препарат: Путин отметил дефицит и подорожание некоторых лекарств

Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в российских аптеках и росте цен на них . Об этом Владимир Путин заявил 24 января на совещании с членами правительства . Для решения вопроса с нехваткой, которая зачастую возникает в периоды обострений сезонных заболеваний, необходимо создавать товарные запасы наиболее востребованных препаратов, заметил президент. Он призвал Минздрав и Минпромторг проработать этот вопрос. Также на совещании обсудили развитие внутреннего туризма и празднование Года педагога .

Сформировать резерв

Одной из основных тем встречи Владимира Путина с кабмином стала ситуация на фармрынке. « Цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам , несмотря на то что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции», — сказал президент.

Проблемы с доступностью лекарств подтвердил руководитель центрального исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. По его словам, в региональные отделения поступают жалобы относительно того, что некоторые препараты просто невозможно купить. В частности, сложности возникают с приобретением антибиотиков «Амоксиклав» и «Супракс», жаропонижающего «Нурофен», а также онкологического препарата «Тамоксифен» .

Кассовый препарат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Это наиболее востребованные торговые наименования, у которых есть альтернативные препараты с тем же действующим веществом, в том числе российского производства, — заметил он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что на некоторые торговые наименования ибупрофена наблюдался повышенный спрос . Для стабилизации ситуации было увеличено производство. Тем не менее сейчас, по словам министра, «ситуация купирована».

Чтобы избежать ажиотажа на рынке, в частности, в осенне-зимний период, президент призвал Минздрав и Минпромторг проработать вопрос о создании запасов востребованных лекарств . «Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв», — подчеркнул Владимир Путин.

Что касается цен, то за прошлый год на жизненно важные препараты они выросли только на 1,9% , сообщил Михаил Мурашко. По остальным лекарствам показатель был «на 10% ниже, чем уровень инфляции в среднем по стране» , добавил министр. Всего за год на российский рынок, по его словам, вводится порядка 6 млрд упаковок препаратов, около 70% из которых — отечественные. В целом производство в медицинской промышленности по итогам 2022 года увеличилось на 18%, добавил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Кассовый препарат Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Михаил Кузнецов призвал создать программу по продвижению отечественных лекарств среди врачей, пациентов и фармацевтов в аптеках . С этим предложением согласился Михаил Мурашко. По его словам, необходимо разъяснять населению, что российские препараты не уступают по качеству зарубежным.

Ситуация с временным отсутствием тех или иных препаратов действительно есть, но это не российская, а мировая проблема, сказала «Известиям» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Обычно некоторые медикаменты отсутствуют менее трех месяцев, однако 25,9% респондентов отмечают более продолжительное отсутствие препаратов — до полугода, сообщила она.

К слову, с иностранными производителями лекарств РФ работает в обычном режиме — импорт не ограничен и не запреще н, поэтому заводы, которые сотрудничали с Россией, продолжают это делать, обратил внимание президент.

Увеличение потока

Еще одной важной темой совещания стало развитие туризма. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, в прошлом году число путешествий по России увеличилось на 8%. Среди прочего рост турпотока связан с госпрограммой возврата части стоимости путевки . Этим механизмом, по словам министра, воспользовалось почти 3,5 млн человек, из них более 800 тыс. — дети. Всего в 2022 году было совершено около 62 млн турпоездок по стране. Министр напомнил, что в доковидном 2019-м этот показатель был на уровне 65 млн.

Кассовый препарат Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В лидерах по турпотоку, по словам главы Минэка, оказались Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. «Помимо них, впечатляющие темпы роста показали Тыва, Камчатка. Растет интерес к Владимирской, Псковской, Вологодской областям . Это новые точки роста на карте внутреннего туризма, формата выходного дня», — заметил он. По его словам, сейчас регионы должны активнее готовить земельные участки для строительства гостиниц и кемпингов, а также плотнее работать с инвесторами и с инструментами федеральной господдержки.

Кроме того, для увеличения количества путешествий Максим Решетников предложил освободить от НДС операторов, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме . Владимир Путин попросил прокомментировать эту инициативу министра финансов Антона Силуанова.

— Мы проработали этот вопрос в правительстве, согласованное предложение. Несмотря на сокращение доходной базы, она незначительна, порядка 3–4 млрд рублей . Но это справедливое предложение, которое позволит простимулировать туристический бизнес. Поддерживаем предложение, — сказал глава Минфина.

Кассовый препарат Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Глава Минтранса Виталий Савельев добавил, что в 2023 году российские авиакомпании планируют перевезти более 101 млн пассажиров . «Отмечу, что итоговый объем перевозок может быть несколько скорректирован с учетом продления режима закрытия 11 аэропортов Юга России», — напомнил министр. В 2022-м пассажиропоток авиакомпаний, по его словам, превысил 95 млн. При этом Виталий Савельев сказал, что по мере выкупа самолетов у иностранных лизингодателей Минтранс планирует снижать объем запрашиваемых у государства субсидий на перевозки . Кроме того, для удовлетворения летнего спроса в 2023 году железнодорожные перевозчики планируют привлечь дополнительно около 680 пассажирских вагонов для поездок в южном направлении, добавил он.