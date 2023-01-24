Кассовый препарат: Путин отметил дефицит и подорожание некоторых лекарств
Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в российских аптеках и росте цен на них. Об этом Владимир Путин заявил 24 января на совещании с членами правительства. Для решения вопроса с нехваткой, которая зачастую возникает в периоды обострений сезонных заболеваний, необходимо создавать товарные запасы наиболее востребованных препаратов, заметил президент. Он призвал Минздрав и Минпромторг проработать этот вопрос. Также на совещании обсудили развитие внутреннего туризма и празднование Года педагога.
Сформировать резерв
Одной из основных тем встречи Владимира Путина с кабмином стала ситуация на фармрынке. «Цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции», — сказал президент.
Проблемы с доступностью лекарств подтвердил руководитель центрального исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. По его словам, в региональные отделения поступают жалобы относительно того, что некоторые препараты просто невозможно купить. В частности, сложности возникают с приобретением антибиотиков «Амоксиклав» и «Супракс», жаропонижающего «Нурофен», а также онкологического препарата «Тамоксифен».
— Это наиболее востребованные торговые наименования, у которых есть альтернативные препараты с тем же действующим веществом, в том числе российского производства, — заметил он.
Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что на некоторые торговые наименования ибупрофена наблюдался повышенный спрос. Для стабилизации ситуации было увеличено производство. Тем не менее сейчас, по словам министра, «ситуация купирована».
Чтобы избежать ажиотажа на рынке, в частности, в осенне-зимний период, президент призвал Минздрав и Минпромторг проработать вопрос о создании запасов востребованных лекарств. «Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв», — подчеркнул Владимир Путин.
Что касается цен, то за прошлый год на жизненно важные препараты они выросли только на 1,9%, сообщил Михаил Мурашко. По остальным лекарствам показатель был «на 10% ниже, чем уровень инфляции в среднем по стране», добавил министр. Всего за год на российский рынок, по его словам, вводится порядка 6 млрд упаковок препаратов, около 70% из которых — отечественные. В целом производство в медицинской промышленности по итогам 2022 года увеличилось на 18%, добавил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
Михаил Кузнецов призвал создать программу по продвижению отечественных лекарств среди врачей, пациентов и фармацевтов в аптеках. С этим предложением согласился Михаил Мурашко. По его словам, необходимо разъяснять населению, что российские препараты не уступают по качеству зарубежным.
Ситуация с временным отсутствием тех или иных препаратов действительно есть, но это не российская, а мировая проблема, сказала «Известиям» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Обычно некоторые медикаменты отсутствуют менее трех месяцев, однако 25,9% респондентов отмечают более продолжительное отсутствие препаратов — до полугода, сообщила она.
К слову, с иностранными производителями лекарств РФ работает в обычном режиме — импорт не ограничен и не запрещен, поэтому заводы, которые сотрудничали с Россией, продолжают это делать, обратил внимание президент.
Увеличение потока
Еще одной важной темой совещания стало развитие туризма. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, в прошлом году число путешествий по России увеличилось на 8%. Среди прочего рост турпотока связан с госпрограммой возврата части стоимости путевки. Этим механизмом, по словам министра, воспользовалось почти 3,5 млн человек, из них более 800 тыс. — дети. Всего в 2022 году было совершено около 62 млн турпоездок по стране. Министр напомнил, что в доковидном 2019-м этот показатель был на уровне 65 млн.
В лидерах по турпотоку, по словам главы Минэка, оказались Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. «Помимо них, впечатляющие темпы роста показали Тыва, Камчатка. Растет интерес к Владимирской, Псковской, Вологодской областям. Это новые точки роста на карте внутреннего туризма, формата выходного дня», — заметил он. По его словам, сейчас регионы должны активнее готовить земельные участки для строительства гостиниц и кемпингов, а также плотнее работать с инвесторами и с инструментами федеральной господдержки.
Кроме того, для увеличения количества путешествий Максим Решетников предложил освободить от НДС операторов, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме. Владимир Путин попросил прокомментировать эту инициативу министра финансов Антона Силуанова.
— Мы проработали этот вопрос в правительстве, согласованное предложение. Несмотря на сокращение доходной базы, она незначительна, порядка 3–4 млрд рублей. Но это справедливое предложение, которое позволит простимулировать туристический бизнес. Поддерживаем предложение, — сказал глава Минфина.
Глава Минтранса Виталий Савельев добавил, что в 2023 году российские авиакомпании планируют перевезти более 101 млн пассажиров. «Отмечу, что итоговый объем перевозок может быть несколько скорректирован с учетом продления режима закрытия 11 аэропортов Юга России», — напомнил министр. В 2022-м пассажиропоток авиакомпаний, по его словам, превысил 95 млн. При этом Виталий Савельев сказал, что по мере выкупа самолетов у иностранных лизингодателей Минтранс планирует снижать объем запрашиваемых у государства субсидий на перевозки. Кроме того, для удовлетворения летнего спроса в 2023 году железнодорожные перевозчики планируют привлечь дополнительно около 680 пассажирских вагонов для поездок в южном направлении, добавил он.
На совещании с правительством, которое прошло накануне Татьяниного дня, Владимир Путин также напомнил о том, что сейчас отмечается Год педагога и наставника. «Во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня», отчетливо и ясно осознается роль и значение учительского труда, отметил президент. При этом он поинтересовался у главы Минпросвещения Сергея Кравцова, помнит ли тот своего первого учителя. «Я думаю, многие помнят этот замечательный период, становление. Никогда не забуду», — отреагировал министр. С этим согласился Владимир Путин, отметив, что тоже помнит своего первого педагога — Тамару Чижову, которую он назвал доброй женщиной и настоящим профессионалом.