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В Подмосковье новорожденному удалили гигантскую опухоль в треть его веса

Детские хирурги в Подмосковье удалили новорожденному опухоль, составлявшую треть его веса
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В Подмосковье хирурги провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли новорожденному, которая составляла почти треть от его массы. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Мальчик весом 3230 г и ростом 50 см родился в результате кесарева сечения. Проведенная диагностика выявила, что вес тератомы (опухоли. — Ред.) составил порядка 650 г, то есть треть веса маленького пациента», — рассказали в ведомстве.

Там объяснили, что в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила женщина на 38-й неделе беременности после того, как на скрининге обнаружили врожденный порок развития плода — крестцово-копчиковую тератому. Операция предстояла очень сложная, так как образование прилегало к прямой кишке и крупному сосудисто-нервному пучку. В итоге врачам пришлось выделять опухоль буквально по миллиметру.

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«Благодаря слаженной работе операционной бригады нам удалось обойти все подводные камни и удалить опухоль без повреждения близлежащих структур. Послеоперационный рубец с возрастом станет более незаметным», — приводит пресс-служба слова заведующего отделением хирургии новорожденных МОЦОМД Михаила Рехвиашвили.

После операции удаленную опухоль направили на гистологическое исследование. Оно показало, что опухоль доброкачественная. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее, в начале февраля, российские врачи провели уникальную операцию по спасению почек ребенку. Операция была проведена двухлетнему пациенту из Ярославля с редкой врожденной патологией — стенозом почечных артерий, — хирургами Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова в Москве.

Тяжесть патологии не позволяла использовать стандартные методы лечения, тогда врачи разработали собственную схему, благодаря этому удалось не только спасти жизнь ребенка, но и сохранить функцию почек в полном объеме.

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