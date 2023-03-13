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Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона получил премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». Об этом объявлено на прошедшей 13 марта 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

«Аватар: Путь воды» — научно-фантастический фильм режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона. Вторая картина во франшизе после оригинальной ленты «Аватар».

На награду в этой номинации также претендовали фильмы «Бэтмен» Мэтта Ривза, «На Западном фронте без перемен», «Черная Пантера: Ваканда навеки» и «Топ Ган: Мэверик», отмечает «Газета.Ru».

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Кинолента «Всё везде и сразу» получила премию «Оскар» как лучший фильм года.

«На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера вручили «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке, статуэтку за лучший мультипликационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Брендан Фрейзер и Мишель Йео получили премию «Оскар» в категории «Лучший актер и актриса главной роли».

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