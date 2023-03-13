Мультфильм «Пиноккио» Гильермо дель Торо» получил «Оскар»

Анимационный фильм «Пиноккио» Гильермо дель Торо» получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм, о чем 13 марта сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Среди номинантов на награду в этой категории были также «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: последнее желание», «Я краснею» и «Морской монстр».

Мультфильм создан режиссерами Гильермо дель Торо и Марком Густафсон по мотивам сказки «Приключения Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика.

В прошлом году в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» победил испанский мультфильм «Стеклоочиститель» Альберто Миэльго.

Тогда же советский и российский аниматор, член Американской академии кинематографических искусств «Оскар» Константин Бронзит объяснил, почему мультфильм получил «Оскара».