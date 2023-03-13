«На западном фронте без перемен» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «На западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Об этом 13 марта сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Сюжет основан на одноименном романе Эриха Марии Ремарка о службе в германской армии в годы Первой мировой войны. На счету фильма уже семь призов Британской киноакадемии (BAFTA), в том числе как лучший фильм.

В этой категории за премию американской киноакадемии сражались ирландская картина «Тихоня», и польская «Иа», аргентинкий фильм «Аргентина» и бельгийская кинокартина «Близко».

В прошлом году в категории «Лучший иностранный фильм» победила японская картина «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути. Для Японии это стало 10-й победой и 14-й номинацией на «Оскар».