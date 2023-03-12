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Шульц назвал Польшу и Венгрию помехой во вступлении Украины в ЕС

Экс-глава ЕП Шульц заявил, что Польша и Венгрия выступают против вступления Украины в ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Внешняя политика Польши и Венгрии является одной из преград для вступления Украины в Евросоюз (ЕС), высказался 12 марта в интервью Der Spiegel экс-глава Европарламента (ЕП) Мартин Шульц.

Он заявил о своем скептическом отношении к данному процессу в ускоренном режиме. Невозможно снизить стандарты членства в Евросоюзе, добавил он.

«По политическим соображениям это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — говорит он.

Политик напомнил, что многие государства в течение долгих лет ожидали вступления в ЕС, но по различным причинам этого сделать не удалось. Шульц отметил, что в случае отмены правила единогласия он бы однозначно выступил за расширение ЕС, но из-за позиции Польши и Венгрии это не удастся осуществить.

Ожидания и нереальность: Киеву не пообещали ускоренного вступления в ЕС
Чем еще закончился саммит Евросоюза и Украины

11 февраля украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ряд мировых лидеров видит страну в составе ЕС лишь через 10 лет. Он назвал их пессимистами. Зеленский ответил также на прогноз, что Украина сможет стать членом ЕС через 30 или 50 лет, иронично пожелав всем долгой жизни.

8 февраля председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая запрещена на Украине, Виктор Медведчук допустил возрастание хаоса в случае присоединения Украины к ЕС.

В конце января издание Politico привело слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что у Киева «амбициозный план» по вступлению страны в ЕС в течение двух лет.

Вместе с тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не существует жестких сроков для вступления Украины в Евросоюз, всё будет зависеть от уровня подготовки страны к этому шагу.

В декабре 2022 года говорилось о том, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые нужны для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Президент Украины подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

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