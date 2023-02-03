Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Мир
Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром
Мир
Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard
Экономика
В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ
Происшествия
Двое детей и женщина погибли при пожаре в Норильске
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Мир
В Китае признали своим воздушный шар над США
Происшествия
Более 200 горняков эвакуируют из шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в Коми
Мир
Зеленский заявил о намерении продолжать биться за Артемовск
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Мир
ЕС вывез в 2022 году 45 млн т зерна с Украины

В ЕК заявили об отсутствии жестких сроков по вступлению Украины в Евросоюз

Урсула фон дер Ляйен заявила об отсутствии жестких сроков по вступлению Украины в Евросоюз
0
Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не существует жестких сроков для вступления Украины в Евросоюз (ЕС), всё будет зависеть от уровня подготовки страны к этому шагу. Об этом 3 февраля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите в Киеве, который транслировала пресс-служба ЕК.

Ни туда ни сюда: когда Украина вступит в ЕС и НАТО
Что будут обсуждать на саммите ЕС – Украина в Киеве

«Жестких сроков в процессе европейской интеграции нет, это процесс, который зависит от выполнения всех условий», — сказала она.

Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков усомнился в возможности ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что даже постановка данного вопроса вызывает разногласия внутри сообщества.

3 февраля стало известно, что власти Евросоюза считают низким или «ранним» уровень подготовки Украины для вступления в союз. В докладе ЕК по оценке готовности страны к евроинтеграции указывается на то, что необходимого для начала процесса интеграции Украины в ЕС уровня страна не достигла ни в одной из сфер экономики.

2 февраля глава Еврокомиссии предложила Украине присоединиться к платформе общих закупок газа. Она также упомянула, что ЕК направит Киеву 2,4 тыс. генераторов и выделит €120 млн для закупок критического энергооборудования.

В декабре сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023