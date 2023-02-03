В ЕК заявили об отсутствии жестких сроков по вступлению Украины в Евросоюз
Не существует жестких сроков для вступления Украины в Евросоюз (ЕС), всё будет зависеть от уровня подготовки страны к этому шагу. Об этом 3 февраля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите в Киеве, который транслировала пресс-служба ЕК.
«Жестких сроков в процессе европейской интеграции нет, это процесс, который зависит от выполнения всех условий», — сказала она.
Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков усомнился в возможности ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что даже постановка данного вопроса вызывает разногласия внутри сообщества.
3 февраля стало известно, что власти Евросоюза считают низким или «ранним» уровень подготовки Украины для вступления в союз. В докладе ЕК по оценке готовности страны к евроинтеграции указывается на то, что необходимого для начала процесса интеграции Украины в ЕС уровня страна не достигла ни в одной из сфер экономики.
2 февраля глава Еврокомиссии предложила Украине присоединиться к платформе общих закупок газа. Она также упомянула, что ЕК направит Киеву 2,4 тыс. генераторов и выделит €120 млн для закупок критического энергооборудования.
В декабре сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.