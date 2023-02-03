В ЕС оценили уровень готовности вступления Украины в союз как невысокий

Власти Евросоюза считают, что Украина в настоящее время находится на раннем уровне вступления в союз. Об этом говорится в опубликованном 3 февраля в аналитическом докладе Еврокомиссии по оценке готовности страны к евроинтеграции.

Согласно анализу Еврокомиссии каждого сектора украинского хозяйства, а также того, как именно в стране проводились реформы, в ЕК сделали вывод, что большая часть секторов экономики Украины находятся на «раннем» или «определенном» уровне готовности к старту процесса присоединения.

Отмечается, что необходимый для начала процесса интеграции страны в ЕС «продвинутый» уровень страна не достигла ни в одной из сфер экономики.

В качестве одной из претензий эксперты назвали недостатки финансовой системы Украины.

«Украина находится на ранней стадии подготовки к внедрению законодательства ЕС и применению европейских стандартов финансового контроля. Полное соответствие нормам ЕС потребует реформирования Счетной палаты Украины, чтобы четко закрепить ее независимость в конституции, расширить ее мандат и применение международных стандартов в аудиторских процедурах. В целом, внутренний аудит в Украине еще не развит», — указывается в докладе.

Такую же раннюю стадию развития зафиксировали в сферах свободного перемещения рабочей силы, реализации законодательства об интеллектуальной собственности, социальной политике и занятости, защите окружающей среды и борьбе с климатическими изменениями, сельскому хозяйству и развитию сельских районов, рыболовству.

С другой стороны, в рамках доклада эксперты отметили, что в области правосудия, свобод и безопасности страна достигла уже «определенного» уровня. Такой же уровень подготовки обнаружили в сфере госзакупок, статистики, свободного движения капитала, конкурентной политики, финансовых услугах, в сфере защиты прав потребителей и защиты здоровья, а также ряде других. Кроме того, законодательство по визовой политике и убежищу, как отметили в ЕК, в целом соответствует нормам ЕС.

Ранее в этот день газета The Guardian отмечает то, что европейские политики постараются умерить ожидания Украины в отношении ускоренного присоединения к Евросоюзу. По данным издания, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель попытаются смягчить ожидания Киева во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита ЕС – Украина.

В конце января газета Politico написала, что Киев надеется вступить в ЕС в течение двух лет, но в союзе в этот план не верят.

В декабре сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.