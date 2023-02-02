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В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа

Урсула фон дер Ляйен предложила Украине присоединиться к платформе общих закупок газа Еврокомиссии
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила Украине присоединиться к платформе общих закупок газа. Свое предложение она озвучила 2 февраля на пресс-конференции в Киеве, которую транслировала пресс-служба ЕК.

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«Мы направим Украине 2,4 тыс. генераторов и выделим €120 млн для закупок критического энергооборудования, чтобы гарантировать работу электросети. Мы также предложили Украине присоединиться к нашей общей платформе по закупкам газа», — сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, также рассматривается возможность предоставления Украине солнечных батарей.

16 января замглавы ЕК Марош Шефчович сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) намерены начать централизованно закупать газ уже этой весной. Он добавил, что к этому времени Еврокомиссия намерена обнародовать общие цифры по потребностям сообщества в газе на текущий год.

7 января премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в стране рассматривают возможность присоединиться к общей платформе закупок ЕС для пополнения запасов природного газа. По ее словам, доступ к этой платформе поможет государству усилить процесс обеспечения энергетической безопасности.

В ноябре стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа. Он нацелен на ограничение резких всплесков цены на газ по индексу основного европейского хаба TTF и касается заполнения газовых хранилищ к зиме 2023–2024 годов.

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