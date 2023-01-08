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Молдавия заинтересовалась покупкой газа через общую платформу ЕС

Молдавия заинтересована в закупке газа при помощи общей платформы ЕС
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Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Молдавия рассматривает возможность присоединиться к общей платформе закупок Евросоюза (ЕС) для пополнения запасов природного газа. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в субботу, 7 января.

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Политик прибыла с официальным визитом в Германию для того, чтобы провести ряд дипломатических встреч. В частности, она пообщалась с лидером группы Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером. Собеседники обсудили текущую обстановку в Молдавии на фоне энергетического кризиса.

Вебер высоко оценил усилия Кишинева по поддержке населения в этот непростой период, а Гаврилица сообщила о заинтересованности властей республики в покупке природного газа через платформу ЕС.

«Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности», — приводит ее слова пресс-служба молдавского правительства.

Также Гаврилица выразила благодарность за постоянную поддержку, предлагаемую ЕС, в то время как Молдавия сталкивается с проблемами из-за роста цен на энергоносители и многочисленных сбоев в логистических цепочках при экспорте товаров за границу.

Ранее, 31 декабря, сообщалось, что ЕС в 2023 году предоставит Молдавии €250 млн для поддержки европейской политики. Кроме того, Европейский инвестиционный банк выделит дополнительные €150–170 млн на энергетическую, транспортную и медицинскую инфраструктуру республики.

18 декабря вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна достигла независимости от российского газа после длительного поиска альтернатив.

16 декабря правительство республики обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа.

До этого, 14 декабря, сообщалось, что европейский энергокризис существенно увеличил тарифы на газ и электроэнергию в Молдавии, из-за чего жителям страны пришлось перейти на отопление дровами и углем. Отмечалось, что цены на электроэнергию в республике в нынешнем году выросли в 3,6 раза. За год тарифы увеличивали пять раз.

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