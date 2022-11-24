Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин отметил необходимость создания новой системы международных платежей
Интернет
Путин призвал ГД в кратчайшие сроки принять закон о доступе к обезличенным данным
Мир
Глава МИД Венгрии сообщил, что министры ЕС не достигли согласия по ценам на газ
Общество
В «Роскачестве» заверили в отсутствии дефицита игристых вин перед Новым годом
Экономика
Первый самолет МС-21 получил ливрею авиакомпании «Россия»
Мир
Республика Сербская намерена не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Энергоснабжение в Нижегородской области после непогоды восстановят до конца дня
Общество
Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в 2023 году
Мир
В Одессе не удалось запустить большинство котельных
Мир
В Киеве восстановили водоснабжение
Интернет
Путин поручил обеспечить внедрение искусственного интеллекта во все сферы
Недвижимость
В России выросло число инвестировавших во вторичное жилье

Источник сообщил о предварительном согласовании ЕС механизма закупки газа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министры энергетики стран Евросоюза предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа. Об этом 24 ноября сообщил журналистам источник в ЕС.

Трубное дело: проекты ЕС по замене газа из РФ застопорились
Почему многие из них считаются нерентабельными и могут заработать только через 7–8 лет

«Они согласовали содержание двух постановлений: по разрешениям и солидарности. Цель председательства Чехии в Совете ЕС состоит в том, чтобы официально принять их во время следующего внеочередного энергетического совета, который, скорее всего, состоится 13 декабря, вместе с политическим соглашением по предложению о механизме корректировки рынка», — приводит слова источника «РИА Новости».

Новый механизм закупки газа касается заполнения газовых хранилищ к зиме 2023–2024 годов. Механизм корректировки рынка, предложенный Еврокомиссией министрам, нацелен на ограничение резких всплесков цены на газ по индексу основного европейского хаба TTF.

23 ноября газета Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный Еврокомиссией, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. В свою очередь европейская биржа ICE выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители, подчеркнув, что данное решение приведет к дестабилизации рынка.

Днем ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут.

В сентябре страны G7 («большой семерки») договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из России Западу грозит полная остановка поставок из страны. Глава государства отметил, что ЕС не в том положении, чтобы диктовать свои условия.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, о которой было объявлено Путиным 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022