Источник сообщил о предварительном согласовании ЕС механизма закупки газа

Министры энергетики стран Евросоюза предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа. Об этом 24 ноября сообщил журналистам источник в ЕС.

«Они согласовали содержание двух постановлений: по разрешениям и солидарности. Цель председательства Чехии в Совете ЕС состоит в том, чтобы официально принять их во время следующего внеочередного энергетического совета, который, скорее всего, состоится 13 декабря, вместе с политическим соглашением по предложению о механизме корректировки рынка», — приводит слова источника «РИА Новости».

Новый механизм закупки газа касается заполнения газовых хранилищ к зиме 2023–2024 годов. Механизм корректировки рынка, предложенный Еврокомиссией министрам, нацелен на ограничение резких всплесков цены на газ по индексу основного европейского хаба TTF.

23 ноября газета Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный Еврокомиссией, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. В свою очередь европейская биржа ICE выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители, подчеркнув, что данное решение приведет к дестабилизации рынка.

Днем ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут.

В сентябре страны G7 («большой семерки») договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из России Западу грозит полная остановка поставок из страны. Глава государства отметил, что ЕС не в том положении, чтобы диктовать свои условия.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, о которой было объявлено Путиным 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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