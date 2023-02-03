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Пушков усомнился в возможности ускоренного вступления Украины в ЕС

Сенатор Пушков: ускоренного процесса вступления в ЕС для Украины не будет
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Wiktor Dabkowski
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Ускоренного процесса вступления в Евросоюзе для Украины не будет. Об этом 3 февраля написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что солидарность и поддержка — одно, а членство — другое.

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«ВВП Украины обрушен до таких величин, что всему ЕС надо было бы работать несколько лет, чтобы вернуть его хотя бы к уровню 2020 года», — заявил Пушков.

Сенатор отметил, что даже постановка вопроса об ускоренном приеме Украины в ЕС вызывает разногласия внутри сообщества.

«Пускать сейчас Украину в ЕС — это как отвязать пушку на корабле: нет ничего страшней отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль», — добавил он.

Ранее в этот же день газета The Guardian написала, что европейские политики постараются умерить ожидания Украины в отношении ускоренного присоединения к Евросоюзу.

В декабре 2022 года сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

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