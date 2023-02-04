Антонов назвал передачу Украине оружия намеренной эскалацией конфликта

США обостряют конфликт на Украине, передавая ей всё более мощное оружие. Об этом 4 февраля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача киевскому режиму всё более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Администрация поставила на «украинскую карту» практически всё: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат», — приводит слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.

Он отметил, что такими темпами США могут дойти до «абсолютного безумства», например, начать поставлять Украине истребители.

Кроме того, по мнению Антонова, Вашингтон «де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы». Он уточнил, что речь идет о Запорожской, Брянской, Смоленской областях и Крыме, а также о всех территориях, вошедшие в состав России.

Также посол добавил, что «любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал». По его словам, чем скорее США это осознают, тем быстрее закончится украинский конфликт.

Накануне Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,17 млрд, куда вошли снаряды GLSDB с дальностью полета 150 км. Позже в американском оборонном ведомстве заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

Тогда же врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация бригад пройдет за счет добровольцев.

На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что безопасность Крыма обеспечена надежно. При этом он подчеркнул, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что новый пакет военной помощи Киеву от США, который включает в себя ракеты большей дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS, лишь обострит конфликт на Украине и затянет его.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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