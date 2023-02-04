Реклама
Прямой эфир
Мир
США передали активы российского бизнесмена на нужды Украины
Мир
Глава ЕК пообещала передать Украине 2 ГВт электроэнергии
Мир
Посол в Оттаве пообещал ответ РФ на очередные канадские санкции
Мир
В МИДе обсудили с послами из африканских стран саммит Россия–Африка
Мир
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Канада расширила санкции в отношении России
Мир
Байден поддержал решение не сбивать китайский аэростат
Мир
В Британии обеспокоились неготовностью армии к прямому столкновению с РФ
Спорт
Международный союз велосипедистов поддержал допуск РФ к соревнованиям
Мир
В Индии сошла еще одна лавина
Мир
Рим и Париж весной передадут Киеву систему ПВО Samp/T
Мир
В МИДе назвали ложью слова об отсутствии у РФ воли начать переговоры с Киевом
Сюжет:

Слуцкий обвинил США в обострении конфликта на Украине

Слуцкий считает, что новый пакет военной помощи США Украине обостряет конфликт
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый пакет военной помощи Украине от США, который включает в себя ракеты большей дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS, лишь обострит конфликт на Украине и затянет его. Такое мнение в пятницу, 3 февраля, сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Пакетный снаряд: повлияют ли на ход СВО поставки Киеву дальнобойных ракет
И как это отразится на безопасности Крыма

«Жизни мирных граждан, дальнейшее кровопролитие ― всё это для США «сопутствующий ущерб» в маниакальном желании победить Россию на «поле боя» руками марионеточного режима Зеленского», ― подчеркнул Слуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению политика, решение о поставках Киеву ракет большей дальности дало украинским властям, по сути, индульгенцию, поскольку в Вашингтоне уточнили, что Украина сама должна решать, как использовать поставляемые ей вооружения.

В то же время он отметил, что у России есть все возможности, чтобы американская военная помощь Украине ударила по ним бумерангом.

«А кровь мирных жителей ― на совести щедрых военных спонсоров и союзников Киева», ― добавил Слуцкий.

Ранее в этот день Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,17 млрд, куда вошли снаряды GLSDB с дальностью полета 150 км. Позже в американском оборонном ведомстве заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

В тот же день врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация бригад пройдет за счет добровольцев.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что безопасность Крыма обеспечена надежно. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается.

18 ноября официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина имеет право пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений безопасности, в том числе для ударов по Крыму.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023