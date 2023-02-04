Слуцкий обвинил США в обострении конфликта на Украине

Новый пакет военной помощи Украине от США, который включает в себя ракеты большей дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS, лишь обострит конфликт на Украине и затянет его. Такое мнение в пятницу, 3 февраля, сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Жизни мирных граждан, дальнейшее кровопролитие ― всё это для США «сопутствующий ущерб» в маниакальном желании победить Россию на «поле боя» руками марионеточного режима Зеленского», ― подчеркнул Слуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению политика, решение о поставках Киеву ракет большей дальности дало украинским властям, по сути, индульгенцию, поскольку в Вашингтоне уточнили, что Украина сама должна решать, как использовать поставляемые ей вооружения.

В то же время он отметил, что у России есть все возможности, чтобы американская военная помощь Украине ударила по ним бумерангом.

«А кровь мирных жителей ― на совести щедрых военных спонсоров и союзников Киева», ― добавил Слуцкий.

Ранее в этот день Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,17 млрд, куда вошли снаряды GLSDB с дальностью полета 150 км. Позже в американском оборонном ведомстве заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

В тот же день врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация бригад пройдет за счет добровольцев.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что безопасность Крыма обеспечена надежно. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается.

18 ноября официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина имеет право пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений безопасности, в том числе для ударов по Крыму.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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