В МИД РФ прокомментировали слова Шольца о расследовании взрывов на СП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании диверсий на «Северных потоках» (СП). Комментарий Захаровой по этому поводуопубликован в пятницу, 3 февраля, на сайте МИД РФ.

Накануне Шольц заявил, что Германия не будет высказывать предположения о виновных в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», пока не появятся доказательства. Он подчеркнул, что спекулировать на этой теме нельзя, а конкретные высказывания последуют тогда, когда у ФРГ будут «доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства».

Захарова, говоря о слова Шольца, отметила, что позиция, которую власти Германии изначально заняли по отношению к расследованию диверсий на газопроводах СП и СП – 2, является двойственной. С одной стороны Берлин постоянно заявляет о своей заинтересованности в расследовании данной диверсии, а с другой некоторые действия и заявления руководства Германии, в том числе и вышеуказанное высказывание Шольца, говорят об обратном.

Захарова указала на затягивание властями ФРГ начала расследования этого преступления сразу после его совершения, а также на отсутствие ответа на письмо председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 5 октября 2022 года в адрес Шольца о привлечении российских компетентных органов и ПАО «Газпром» к расследованию.

Дипломат также обратила внимание на то, что исходя из публикаций немецких СМИ, политика засекречивания властями ФРГ данного расследования, вызывает недовольство у многих политических сил в самой Германии.

«В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление Федерального канцлера ФРГ Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично — по сути, ему приходится уже оправдываться», — отметила Захарова.

1 февраля британская газета The Times сообщила со ссылкой на источники, что ФРГ допускает, что за взрывами на СП стоит одна из стран Запада. В издании отметили, что за последние месяцы расследование инцидентов мало продвинулось и следователи не обнаружили никаких новых фактов. Тем не менее следователи готовы рассмотреть версии атаки на «Северных потоках» западными странами.

В этот же день ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон указал на то, что администрация президента США Джо Байдена имеет отношение к взрывам на газопроводах. По его мнению, на это указывает реакция заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая обрадовалась случившемуся.

Во время выступления в сенате 26 января Нуланд назвала радостным событием уничтожение ветки газопровода «Северный поток — 2». Захарова тогда отметила, что слова американского госсекретаря доказывают одобрение администрацией Белого дома теракта по уничтожению СП. Она заявила, что это свидетельствует и о наличии у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были обнаружены утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Президент России Владимир Путин 22 декабря, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма.