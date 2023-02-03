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В МИД РФ прокомментировали слова Шольца о расследовании взрывов на СП

Захарова о словах Шольца по «Северным потокам»: складывается впечатление, что Берлину есть, что скрывать
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании диверсий на «Северных потоках» (СП). Комментарий Захаровой по этому поводуопубликован в пятницу, 3 февраля, на сайте МИД РФ.

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Накануне Шольц заявил, что Германия не будет высказывать предположения о виновных в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», пока не появятся доказательства. Он подчеркнул, что спекулировать на этой теме нельзя, а конкретные высказывания последуют тогда, когда у ФРГ будут «доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства».

Захарова, говоря о слова Шольца, отметила, что позиция, которую власти Германии изначально заняли по отношению к расследованию диверсий на газопроводах СП и СП – 2, является двойственной. С одной стороны Берлин постоянно заявляет о своей заинтересованности в расследовании данной диверсии, а с другой некоторые действия и заявления руководства Германии, в том числе и вышеуказанное высказывание Шольца, говорят об обратном.

Захарова указала на затягивание властями ФРГ начала расследования этого преступления сразу после его совершения, а также на отсутствие ответа на письмо председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 5 октября 2022 года в адрес Шольца о привлечении российских компетентных органов и ПАО «Газпром» к расследованию.

Дипломат также обратила внимание на то, что исходя из публикаций немецких СМИ, политика засекречивания властями ФРГ данного расследования, вызывает недовольство у многих политических сил в самой Германии.

«В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление Федерального канцлера ФРГ Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично — по сути, ему приходится уже оправдываться», — отметила Захарова.

1 февраля британская газета The Times сообщила со ссылкой на источники, что ФРГ допускает, что за взрывами на СП стоит одна из стран Запада. В издании отметили, что за последние месяцы расследование инцидентов мало продвинулось и следователи не обнаружили никаких новых фактов. Тем не менее следователи готовы рассмотреть версии атаки на «Северных потоках» западными странами.

В этот же день ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон указал на то, что администрация президента США Джо Байдена имеет отношение к взрывам на газопроводах. По его мнению, на это указывает реакция заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая обрадовалась случившемуся.

Во время выступления в сенате 26 января Нуланд назвала радостным событием уничтожение ветки газопровода «Северный поток 2». Захарова тогда отметила, что слова американского госсекретаря доказывают одобрение администрацией Белого дома теракта по уничтожению СП. Она заявила, что это свидетельствует и о наличии у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были обнаружены утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Президент России Владимир Путин 22 декабря, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма.

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