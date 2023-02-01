Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о готовящейся забастовке в Великобритании
Политика
Ленский мост в Якутии могут построить до конца 2027 года
Мир
Венгрия напомнила Украине об установке Киевом памятников пособникам нацистов
Политика
В Якутии подключили к газу каждый шестой населенный пункт
Мир
В США указали на причастность властей к взрывам на «Северных потоках»
Культура
Эмир Кустурица рассказал о планах снять трилогию по Гоголю
Мир
В США за первый месяц 2023 года застрелили 1,5 тыс. человек
Общество
В Волгограде стартовал слет к 80-летию Сталинградской битвы
Общество
Госдума рассмотрит упрощение трудоустройства подростков с 14 лет
Экономика
В силу вступил запрет России на экспорт нефти по потолку цен
Общество
ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ
Мир
Не менее 14 человек погибли при пожаре в доме на востоке Индии
Сюжет:

В США указали на причастность властей к взрывам на «Северных потоках»

Ведущий Fox News Карлсон: администрация Байдена причастна к взрывам на «Северных потоках»
0
Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена имеет отношение к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Таким предположением в понедельник, 30 января, поделился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Загадка о трубе: кто взорвал «Северный поток»
В Швеции подтвердили факт диверсии на российских газопроводах

По его мнению, на это указывает реакция заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — отметил Карлсон.

Кроме того, телеведущий напомнил, что в январе прошлого года Нуланд упоминала подрыв «Северных потоков» как способ пресечь поставки российского газа в Еврозону.

Данную версию поддержала экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.

«Нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике», — заявила она.

Ранее, 26 января, когда во время выступления в сенате Виктория Нуланд отметила, что «администрация очень рада узнать, что «Северный поток – 2» теперь представляет собой кусок металла на дне моря».

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Нуланд доказывают одобрение администрацией Белого дома теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023