В США указали на причастность властей к взрывам на «Северных потоках»
Администрация президента США Джо Байдена имеет отношение к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Таким предположением в понедельник, 30 января, поделился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его мнению, на это указывает реакция заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.
«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — отметил Карлсон.
Кроме того, телеведущий напомнил, что в январе прошлого года Нуланд упоминала подрыв «Северных потоков» как способ пресечь поставки российского газа в Еврозону.
Данную версию поддержала экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.
«Нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике», — заявила она.
Ранее, 26 января, когда во время выступления в сенате Виктория Нуланд отметила, что «администрация очень рада узнать, что «Северный поток – 2» теперь представляет собой кусок металла на дне моря».
На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Нуланд доказывают одобрение администрацией Белого дома теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры.
26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.
22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.