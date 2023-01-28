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Захарова заявила о доказательстве одобрения США терактов на «Северных потоках»

Захарова: слова Нуланд доказывают одобрение США терактов на «Северных потоках»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Слова госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что она довольна произошедшими авариями на газопроводах «Северный поток», доказывают одобрение администрацией Белого дома теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры. Об этом заявила 28 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Заявления Нуланд являются доказательством одобрения администрацией (президента США Джо. — Ред.) Байдена теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры, а также свидетельством наличия у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В свою очередь 27 января в беседе с «Известиями» глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал Нуланд геополитическим хулиганом, после того как она сочла радостным событием уничтожение ветки газопровода «Северный поток – 2».

Заявление Нуланд прозвучало днем ранее, когда во время выступления в сенате она отметила, что «администрация очень рада узнать, что «Северный поток – 2» теперь представляет собой кусок металла на дне моря».

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов.

На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, в зоне ответственности которых и произошли теракты. РФ при этом к расследованию не допустили. Зато западные политики и журналисты поспешили сообщить, что к произошедшему якобы может быть причастна сама Москва.

В России такие домыслы назвали абсурдом, отметив, что виновных надо искать среди тех, кому было выгодно уничтожение газопроводов. В частности, Захарова напомнила о многократных угрозах США не допустить запуска СП-2 и избавиться от него.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

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