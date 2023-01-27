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Нуланд заявила о радости от превращения «Северного потока – 2» в «груду металла»

Нуланд: США рады, что «Северный поток – 2» превратился в «груду металла»
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Фото: Global Look Press/AdMedia/CNP
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала радостным событием уничтожение ветки газопровода «Северный поток – 2». Об этом она заявила 26 января во время выступления в сенате.

«Думаю, что администрация очень рада узнать, что «Северный поток – 2» теперь, как вы любите говорить, представляет собой кусок металла на дне моря», — сказала Нуланд.

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26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов.

На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, в зоне ответственности которых и произошли теракты. РФ при этом к расследованию не допустили. Зато западные политики и журналисты поспешили сообщить, что к произошедшему якобы может быть причастна сама Москва.

В России такие домыслы назвали абсурдом, отметив, что виновных надо искать среди тех, кому было выгодно уничтожение газопроводов. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о многократных угрозах США не допустить запуска СП-2 и избавиться от него.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

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