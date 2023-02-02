Шольц отказался высказывать предположения о виновниках диверсий на СП

Германия не будет высказывать предположения о виновных в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП), пока не появятся доказательства. Об этом 2 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в городе Марбург, которое транслировалось на сайте правительства страны.

«Так как мы правовое государство, мы не высказываем предположения, но вместо этого говорим лишь точную информацию и только тогда, когда мы можем ее доказать», — сказал он.

Канцлер Германии подчеркнул, что спекулировать на этой теме нельзя, а конкретные высказывания последуют тогда, когда у ФРГ будут «доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства».

1 февраля британская газета The Times сообщила со ссылкой на источники, что ФРГ допускает, что за взрывами на «Северных потоках» стоит одна из стран Запада. В издании отметили, что за последние месяцы расследование инцидентов мало продвинулось и следователи не обнаружили никаких новых фактов. Тем не менее следователи готовы рассмотреть версии атаки на «Северных потоках» западными странами.

В этот же день ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон указал на то, что администрация президента США Джо Байдена имеет отношение к взрывам на газопроводах. По его мнению, на это указывает реакция заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая обрадовалась случившемуся.

Во время выступления в сенате 26 января Нуланд назвала радостным событием уничтожение ветки газопровода «Северный поток – 2».

То, что слова американского госсекретаря доказывают одобрение администрацией Белого дома теракта по уничтожению «Северных потоков» отмечала 28 января и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что это свидетельствует и о наличии у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.