В США считают инцидент с аэростатом из Китая нарушением международного права

Представители Пентагона считают появление китайского воздушного шара над территорией США нарушением международного права. Об этом 3 февраля сообщил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Мы знаем, что воздушный шар нарушил воздушное пространство США и международное право, что недопустимо», — сказал он.

Тем не менее, Райдер отметил, что на данный момент шар не несет угрозы для людей на земле. Кроме того, в Пентагоне утверждают, что китайский воздушный шар движется на восток и находится в центральной части страны. Там добавили, что у него есть возможность маневрировать.

Пресс-секретарь Пентагона указал на то, что зонд будет находиться над страной в течение еще нескольких дней.

Ранее в этот день президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы про китайский разведывательный шар. Он также не стал комментировать отмену визита госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, который перенесли на неопределенный срок после инцидента с шаром.

О том, что в небе над США был замечен разведывательный воздушный шар из Китая, стало известно в ночь на 3 февраля. В Пентагоне тогда сообщили, что шар не представляет опасности для населения, а экстренные меры для защиты секретной информации уже приняты.

В тот же день член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте призвала президента США сбить шар. Она добавила, что бывший глава страны Дональд Трамп такого не потерпел бы. Однако в Пентагоне заявили, что не станут этого делать из соображений безопасности.

В МИД Китая в свою очередь заявили, что аэростат, который замечен над территорией США, действительно прилетел из КНР, однако это гражданский аппарат для научных исследований, который оказался там непреднамеренно. В ведомстве отметили, что сожалеют о непреднамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США, а также подчеркнули, что продолжают поддерживать контакт с американской стороной по этому поводу.