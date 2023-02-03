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В США считают инцидент с аэростатом из Китая нарушением международного права

Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне считают шар из Китая нарушением международного права
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Фото: Global Look Press/US Joint Staff
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Представители Пентагона считают появление китайского воздушного шара над территорией США нарушением международного права. Об этом 3 февраля сообщил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

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«Мы знаем, что воздушный шар нарушил воздушное пространство США и международное право, что недопустимо», — сказал он.

Тем не менее, Райдер отметил, что на данный момент шар не несет угрозы для людей на земле. Кроме того, в Пентагоне утверждают, что китайский воздушный шар движется на восток и находится в центральной части страны. Там добавили, что у него есть возможность маневрировать.

Пресс-секретарь Пентагона указал на то, что зонд будет находиться над страной в течение еще нескольких дней.

Ранее в этот день президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы про китайский разведывательный шар. Он также не стал комментировать отмену визита госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, который перенесли на неопределенный срок после инцидента с шаром.

О том, что в небе над США был замечен разведывательный воздушный шар из Китая, стало известно в ночь на 3 февраля. В Пентагоне тогда сообщили, что шар не представляет опасности для населения, а экстренные меры для защиты секретной информации уже приняты.

В тот же день член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте призвала президента США сбить шар. Она добавила, что бывший глава страны Дональд Трамп такого не потерпел бы. Однако в Пентагоне заявили, что не станут этого делать из соображений безопасности.

В МИД Китая в свою очередь заявили, что аэростат, который замечен над территорией США, действительно прилетел из КНР, однако это гражданский аппарат для научных исследований, который оказался там непреднамеренно. В ведомстве отметили, что сожалеют о непреднамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США, а также подчеркнули, что продолжают поддерживать контакт с американской стороной по этому поводу.

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