Власти ФРГ намерены передать Украине 88 танков Leopard 1

Власти Германии планируют передать 88 танков Leopard 1 для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом 3 февраля сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на закрытый материал Sueddeutsche Zeitung.

Отмечается, что власти ФРГ намерены поставить для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) 88 танков Leopard 1, однако существуют проблемы со 105-миллиметровыми боеприпасами для пушек этих танков.

Ранее в этот день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил факт того, что власти Германии выдали разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1.

До этого, 2 февраля, появилась информация о том, что обучение украинских солдат работе с танками Leopard 2 начнутся на следующей неделе, сотни украинских военных уже отправили на места в Польше и Германии. По информации издания, обучение продлится около шести недель. На данный момент должностные лица размышляют о путях доставки танков на Украину.

В конце января правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением Берлина о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

При этом украинский замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник попросил у Германии в 10 раз больше танков Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.