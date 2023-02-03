В Турции призвали посла США «убрать грязные руки» от страны

Посол США в Анкаре Джефф Флейк должен «убрать свои грязные руки» от Турции. Об этом заявил 3 февраля глава МВД страны Сулейман Сойлу, обвинив американского дипломата в попытке «взбудоражить» Турцию.

«Он [Флейк] собирает других послов и пытается дать им совет. Я говорю американскому послу, я знаю, каким журналистам вы диктуете: убери свои грязные руки от Турции. Говорю это очень четко. Я знаю, что вы сделали и какие шаги уже предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки и свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции. Говорю предельно открыто», — заявил Сойлу в эфире телеканала Habertürk.

Как отметил министр МВД, каждый новый американский дипломат, который приезжает работать в Турцию, беспокоится о том, как он может ей навредить, чтобы «быть полезным для своих отцов». И данное обстоятельство было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет, отметил Сойлу.

«Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой. Они думали, что смогут спроектировать это и на Турцию, но один человек испортил их игру, [президент Турции] Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил глава внутриполитического ведомства.

Днем ранее, 2 февраля, Сойлу отметил, что ряд стран Запада развязали «психологическую войну» против Турции, начав закрывать свои диппредставительства якобы из опасности возможных терактов. Как отметил министр, посольства закрываются под надуманным предлогом и на фоне получения Турцией $46 млрд доходов от туристической отрасли. При этом доказательств того, что кто-то намерен совершить теракты, западные страны турецким спецслужбам не предоставляют.

До этого, 30 января, посольство США в Турции первым предупредило своих граждан о якобы готовящихся террористических актах в Стамбуле и даже перечислило потенциально опасные места для посещения туристами: стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.

После этого ряд стран Европы стал временно закрывать свои посольства в Турции. По состоянию на 2 февраля временно закрыли свои консульства в Стамбуле Франция, Швейцария, ФРГ, Швеция, Нидерланды, США, Италия, Дания и Великобритания, обосновав это соображениями безопасности. В тот же день МИД Турции вызвал послов девяти стран на фоне закрытия по соображениям безопасности их генконсульств в Стамбуле.

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ноябре прошлого года. Тогда взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.