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МИД Турции вызвал послов девяти стран

МИД Турции вызвал послов девяти стран, закрывших свои генконсульства в Стамбуле
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Фото: Global Look Press/twitter
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Послы девяти стран, аккредитованные в Турции, вызваны 2 февраля в турецкое министерство иностранных дел на фоне закрытия по соображениям безопасности их генконсульств в Стамбуле, уведомили источники в МИД Турции.

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«В МИД вызваны послы девяти стран в связи с приостановкой работы их генконсульств», — привел высказывание внешнеполитического ведомства гостелеканал TRT Haber.

Ранее в этот день глава МВД страны Сулейман Сойлу сказал, что ряд стран Запада развязал «психологическую войну» против Турции, начав закрывать свои диппредставительства. Он подчеркнул, что миссии закрываются под предлогом якобы возможной террористической угрозы, однако доказательств этого никто не предоставляет.

Сойлу признал, что «угроза терроризма в Турции всё еще не исчезла», но она уже не на первом месте. Он отметил, что в отношении Турции начата «международная операция», а ведут ее те же страны, которые стояли за попыткой госпереворота в стране 15 июля 2016 года.

По состоянию на 2 февраля временно закрыли свои консульства в Стамбуле Франция, Швейцария, ФРГ, Швеция, Нидерланды, США, Италия, Дания и Великобритания.

Во Франции пояснили, что в число опасных мест входят стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, а также улица Истикляль, где находятся дипмиссии ряда стран.

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ноябре прошлого года. Тогда взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

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