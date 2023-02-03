Турецкая стенка: в Анкаре допустили возобновление переговоров со Швецией

Вопрос членства Швеции в НАТО, скорее всего, решится в рамках Мадридского меморандума — дорожной карты процесса принятия в блок северных стран. Об этом «Известиям» заявили в турецком парламенте, допустив, что переговоры Анкары и Стокгольма будут возобновлены, несмотря на нынешние разногласия. После акции сожжения Корана в Швеции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поставил под сомнение перспективу ее членства в альянсе, приостановив переговоры. При этом в МИД Швеции «Известиям» напомнили: вступление в НАТО — вопрос безопасности страны. Стокгольм уже принимает законы, которые опрошенные «Известиями» эксперты называют шагом навстречу Анкаре. РФ при этом сдержанно реагирует на вступление северных стран в альянс.

Взлеты и падения

Президент Турции продолжает убеждать Швецию в том, что ее надежды на вступление в НАТО напрасны. 1 февраля Реджеп Тайип Эрдоган сделал два таких заявления. На заседании фракции возглавляемой им «Партии справедливости и развития» лидер сообщил, что Анкара не одобрит стремление Швеции присоединиться к блоку. К вечеру он немного сбавил обороты, отметив, что Турция сейчас лишь «не смотрит положительно» на заявку этой северной страны. Кроме того, Эрдоган неоднократно подчеркивал, что может отдельно одобрить вступление Финляндии в НАТО и тем самым «шокировать Швецию».

Напомним, Анкара и так была не довольна тем, как Стокгольм выполняет пункты Мадридского меморандума. Турция требовала от северной страны не только признания Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией, но и выдачи ее членов. Однако в Швеции, в свою очередь, заявляли, что меморандум с Турцией не предполагает экстрадиции курдов. Окончательно отношения Анкары и Стокгольма дали трещину после антитурецкой акции у посольства страны в шведской столице. 21 января ультраправый политик Расмус Палудан сжег перед зданием дипмиссии Коран. Акцию предварительно одобрили шведские власти. 28 января глава шведского МИДа Тобиас Билльстрём сообщил, что процесс вступления в НАТО приостановлен.

Тем не менее в турецком парламенте допускают, что переговоры со шведами все-таки будут возобновлены.

— Я думаю, что вопрос членства Швеции в НАТО так или иначе будет решен в рамках большого Мадридского меморандума, который был согласовано в прошлом году. Полагаю, на переговорном треке нас ждут взлеты и падения. Однако думаю, что диалог будет возобновлен и Швеция примет некоторые меры, чтобы успокоить гнев турецкой стороны, — заявил депутат парламента страны, глава «‎Партии инноваций»‎ Озтюрк Йылмаз.

Справка «Известий» Мадридский меморандум — соглашение между Турцией, Финляндией и Швецией, достигнутое в ходе переговоров в Испании 28 июля 2022 года. Документ представляет собой дорожную карту процесса принятия в НАТО северных стран и снятия возражений Анкары.

Турецкий политолог Керим Хас объяснил риторику турецкого президента тем, что он использует вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО в рамках предвыборной кампании. «На мой взгляд, Эрдоган повышает ставки перед выборами в Турции, для того чтобы получить поддержку со стороны Вашингтона. Он хочет, чтобы Турцию продолжали признавать, как стратегического союзника. Много рисков перед выборами для Эрдогана, оппозиционные партии усиливаются. Эрдоган не на 100% уверен в результатах выборов», — считает эксперт.

По мнению политолога, если Эрдоган победит на президентских выборах в мае этого года, то он одобрит процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Также в экспертном сообществе допускают, что заставить Анкару повернуться лицом к Стокгольму после скандала могут и партнеры по НАТО.

— Примечательно, что сейчас также предпринимаются попытки оказать давление на саму Турцию. Например, в США заговорили о возможности ее исключения из НАТО. Надо понимать, что для Вашингтона вступление Швеции и Финляндии в альянс — это стратегический вопрос, — подчеркнула в беседе с «Известиями» руководитель Центра Северных стран института Европы РАН Наталия Плевако.

Недавно американский Фонд Карнеги выпустил статью с заголовком: «Проблема Швеции с НАТО — это также проблема Турции с НАТО». При этом согласно одному из тезисов в этом материале, поведение Анкары, которая препятствует вступлению Стокгольма в альянс, ставит под вопрос ее надежность как партнера.

К слову, в турецкой партии Ватан и вовсе считают, что Анкаре стоит выйти из альянса, поскольку это не отвечает интересам безопасности страны.

— Каждый шаг турецкого правительства, приближающий вступление Швеции и Финляндии в НАТО, вредит самой Турции. Расширение НАТО на восток увеличивает давление и угрозы на Турцию, Россию, Сирию, Иран и всю Азию. Условия, выдвинутые Швеции правящей «Партией справедливости и развития», не учитывают реальной угрозы от НАТО и США. Даже если Швеция вернет некоторое количество террористов, системная вражда альянса в отношении Анкары не уйдет, — сказали «Известиям» в пресс-службе партии.

Шаг навстречу

Столкольм на этом фоне не спешит опускать руки. Еще в конце января главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрем сказал, что намерен возобновить диалог с Анкарой в ближайшие дни.

Однако, как стало известно, на этой неделе дипломат вместе с советником по вопросам нацбезопасности Хенриком Ландерхольмом отправился в Вашингтон. Там они планируют встретиться с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном, чтобы обсудить присоединения страны к блоку.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, призвал всех политиков приложить усилия к уменьшению напряженности на фоне антитурецких акций в стране, которые ставят под сомнение ее членство в НАТО. Глава правительства отметил, что отдельные лица, которые осуществляют подобные действия, «становятся полезными идиотами для сил, желающих Швеции зла в нынешней ситуации с безопасностью».

В МИД страны «Известиям» не стали комментировать возможное возобновление переговоров с Анкарой. В ведомстве лишь напомнили слова главы ведомства Тобиаса Бильстрема о том, что «вступление в альянс — вопрос безопасности».

Отметим, официальных извинений за акцию у посольства Турции Стокгольм не принес. Тобиас Бильстрем вовсе заявил 1 февраля, что Швеция не собирается ограничивать свободу выражения взглядов по требованию Анкары.

Одновременно с этим Швеция все-таки пытается смягчить позицию турков другим образом. 2 февраля правительство страны представило новый закон о запрете деятельности, поддерживающей террористические организации. Примечательно, что он должен вступить в силу 1 июня — сразу после президентских выборов в Турции.

— Стокгольм пытается форсировать процесс вступления в альянс. Правительство из-за сложившейся ситуации находится в состоянии крайней неопределенности. Показательно, что Ульф Кристерссон собирал срочное заседание с представителями оппозиционных партий для консультаций, — отметила Наталия Плевако.

Эксперт добавила, что с помощью нового закона Стокгольм старается делать шаги навстречу Анкаре. «Но одновременно с этим шведские власти продолжают переговоры с руководством НАТО, повторяя тезис о том, что вступление в альянс — это вопрос безопасности страны», — добавила эксперт. Она полагает, что в итоге Швеция, скорее всего, войдет в Североатлантический альянс, хотя процесс и будет достаточно долгим и сложным.

Напомним, из всех членов НАТО заявки Швеции и Финляндии пока не ратифицировали только Анкара и Будапешт. Однако 31 января глава венгерского МИДа Петер Сийярто пообещал, что на сессии парламента в феврале вступление Финляндии и Швеции в блок будет на повестке дня. «Тороплю ли я турок? Нет. Я обычно не тороплю другие страны в тех вопросах, которые нас не касаются. Хотя в нынешней мировой политике принято поучать друг друга, высказывать, что кому следует делать», — добавил министр.

Отметим, Москва сдержанно реагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Как объяснял президент Владимир Путин, у России с этими странами нет таких проблем, как с Украиной, и членство этих государств в блоке не создает непосредственной угрозы. При этом у Минобороны есть план по мерам обеспечения безопасности страны на фоне расширения альянса, отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.