Песков предупредил о разбалансировке на рынках из-за эмбарго на нефтепродукты РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 февраля прокомментировал отношения властей России к введению эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ.

«Негативно, мы уже говорили об этом. Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировки энергетических рынков. Мы принимаем меры, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают», — отметил он.

Ранее в этот день министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил о том, что оснований для снижения выпуска нефтепродуктов в России из-за эмбарго Евросоюза нет.

1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Он будет действовать до 1 июля 2023 года. При этом на основании специального решения президента России Владимира Путина могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.

До этого, 30 января, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке исполнения указа президента об ответе на потолок цен на нефть. Так, до 1 марта 2023 года Минэнерго поручено совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт.

26 января стало известно о том, что ЕС рассматривает возможность ввести потолок цен на дизельное топливо и мазут из России. По словам источников агентства Bloomberg, стоимость дизеля будет ограничена $100 за баррель, а мазута — $45 за баррель. Также отмечается, что некоторые страны выступили за более серьезное ограничение цен.

С 5 декабря прошлого года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в результате таких действий государств всё обернулось экономическими проблемами в Европе.