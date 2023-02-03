В Минэнерго исключили снижение выпуска нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС

Оснований для снижения выпуска нефтепродуктов в России из-за эмбарго Евросоюза нет. Об этом 3 февраля заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это приведет. У нас нет пока оснований считать, что у нас будет резко сокращена переработка или выпуск нефтепродуктов», — рассказал он журналистам.

Шульгинов также отметил, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов не рассматривается.

1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Он будет действовать до 1 июля 2023 года. При этом на основании специального решения президента России Владимира Путина могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.

До этого, 30 января, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке исполнения указа президента об ответе на потолок цен на нефть. Так, до 1 марта 2023 года Минэнерго поручено совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт. В свою очередь, российские компании-экспортеры должны будут ежемесячно предоставлять Минэнерго данные о заключенных контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.

С 5 декабря прошлого года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».