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Россияне впервые купили более 50 т золота

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Россияне с января по ноябрь 2022 года купили более 50 т золота в слитках. Впервые объемы реализации металла достигли таких цифр: ранее максимальные показатели равнялись 6–7 т, сообщили «Известиям» в Минфине. В ведомстве уточнили, что, например, продажи за прошлый год увеличились в десять раз по сравнению как с 2021 годом, так и с 2020.

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Из проданных за год объемов около 60% занимают слитки весом 1 кг, мерные (весом до 1 кг) — 38%, стандартные (12,4 кг) — 2%. А концу 2022 года спрос населения сместился в сторону слитков массой до 100 гр, отметили в министерстве.

Продажи слитков в прошлом году выросли почти в 18 раз по сравнению с 2021 годом, рассказали «Известиям» в Сбербанке. Граждане приобрели 18 т золотых слитков и почти 2 т инвестиционных монет, а также почти 9 т были куплены на металлические счета. В 2022 году реализованы рекордные для российского рынка более 33 тонн золотых слитков, сообщили в ВТБ.

Объем продаж слитков драгметаллов розничным клиентам в прошлом году увеличился в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметили в РСХБ. До отмены НДС спрос на подобные активы был незначительным, но после он существенно вырос, в особенности — на золото, сказали в «Открытии». В МКБ и ПСБ сказали, что реализовали 4 т золота в слитках, а в УБРиР — около 1 т.

Интерес к золоту со стороны физлиц сохраняется, но он более спокойный, чем в феврале–марте 2022 года, отметили в Сбере. Никогда ранее россияне не приобретали слитки в подобных масштабах, отмечают эксперты. Причиной такой динамики стала геополитическая нестабильность — в такие периоды золото рассматривают как надежный защитный актив, свою роль сыграла и отмена НДС на его покупку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Слитки общества: россияне впервые купили более 50 тонн золота

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