Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки западных стран «отменить» русскую культуру. На эту тему российский лидер высказался в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва» по случаю 80-летия разгрома фашистов в Сталинградской битве.

Глава государства снова указал, что подобные попытки просто глупость.

Так называемые призывы к отмене всего русского стали звучать на Западе чаще с началом российской спецоперации по защите Донбасса. Так, 3 января министр культуры Литвы Симонас Кайри поддержал идею ввести в стране мораторий на русскую культуру. По его мнению, Россия использует различные культурные явления как оружие.

В декабре британская The Guardian призывала к бойкоту русской культуры. В ответ российские дипломаты напомнили, что культурные вопросы должны оставаться вне политики, а материал газеты вводит аудиторию в заблуждение.

Путин и ранее отмечал абсурдность подобных призывов на Западе. Так, 25 января он указал, что Россия никогда не стала бы отменять Бетховена или Баха, в то время как Запад додумался до того, чтобы отменить Чайковского. По словам российского лидера, это проблема западного мира, который останется без Достоевского и Толстого, Россия же не собирается закрываться и отгораживаться от мировой культуры.