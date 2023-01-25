Путин заявил, что Россия не будет отказываться от мировой культуры

Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который «отменяет» российского композитора Петра Чайковского. Такое заявление сделал 25 января глава государства Владимир Путин во время встречи со студентами Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ).

«Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить. Но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем», — сказал российский лидер.

Он также добавил, что Россия рождалась как многонациональное и многокофессиональное государство. В связи с этим тема культурного многообразия является для россиян близкой, она, как выразился президент РФ, впитывается ими «с молоком матери».

3 января министр культуры Литвы Симонас Кайри поддержал идею ввести в стране мораторий на русскую культуру. По его мнению, Россия использует различные культурные явления как оружие, высылая за границу своих исполнителей.

В декабре посольство РФ в Лондоне осудило статью The Guardian, которая призывала к бойкоту русской культуры. Дипломаты напомнили, что культурные вопросы должны оставаться вне политики, а материал газеты вводит аудиторию в заблуждение.

1 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о невозможности отмены русской культуры, так как она неподвластна евробюрократам. Он также выразил солидарность со всеми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с Россией и добавил, что русские люди обогащают культурное пространство стран, в которых находятся.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

О старте СВО было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации на Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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