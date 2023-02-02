На Украине заявили о нагнетании обстановки в связи с массовыми арестами военных

Ситуация на Украине находится на грани социального взрыва в связи с массовыми арестами военных, а также еще большим обвалом экономики, который грядет в стране. Об этом 2 февраля заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Народ сегодня полностью отрезан от власти и проявлением этого являются массовые аресты людей, которые так или иначе не хотят идти на войну. <…> Людей сажают в тюрьмы, то есть нечем больше заниматься на Украине», — отметил он на своем YouTube-канале.

Говоря о ситуации в экономике, Соскин указал, что Национальный банк страны еле удерживает курс гривны, который постоянно понижается. В связи с этим грядущий обвал экономики обернется катастрофой для страны, которая в итоге приведет к девальвации и инфляции.

Ранее 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить изменения в кадровом составе министерства обороны Украины, пока не будет обеспечена гарантия того, что чиновники перестанут злоупотреблять властью в корыстных целях.

За день до этого, 1 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по указанию Зеленского провели массовые обыски, вручения подозрений и задержания. Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что это только начало, и проверки продолжатся.

Помимо этого, в этот день Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц, включая бывшего заместителя министра обороны страны. Их обвинили в препятствовании законной деятельности Вооруженным силам страны, а также в коррупционных схемах при закупках амуниции.

31 января в украинском отделении международной неправительственной организации Transparency International сообщили, что за 2022 год Украина не выполнила ни одной рекомендации по борьбе с коррупцией.

30 января депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что глава офиса президента страны Андрей Ермак убирает «нелояльных чиновников» из кабинета министров.

25 января общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину страной непуганой коррупции.