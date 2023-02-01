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В СБУ рассказали о проведенных по указанию Зеленского массовых обысках и задержаниях

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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По указанию украинского президента Владимира Зеленского выполнены массовые обыски, вручение подозрений и задержания, сообщил в среду, 1 февраля, глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

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«Мы выполняем задачу, поставленную Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому — массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра», — приводятся слова Малюка в Telegram-канале ведомства.

Он заявил, что «это только первый этап той комплексной и системной работы».

«Мы не планируем останавливаться», — заверил Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что речь идет об отработке «предателей Украины; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, которые подрывают экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса», которые, по словам Малюка, своими действиями причиняют вред безопасности государства в разных сферах.

Ранее в этот день был проведен обыск у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий по делу о махинациях с НДС, в ходе чего госбюро расследований (ГБР) Украины обнаружило «список желаний». В него вошли «сумочка «Гермес», часы «Бригет», поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать $1 млн». Отмечается, что значительная часть желаний, по крайней мере в части карьерного роста, у чиновницы сбывалась.

Тем временем экс-глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил украинскому изданию «Страна.ua» информацию о прошедших в его доме обысках в связи с крушением вертолета в украинском городе Бровары. Он заявил, что «[сотрудники правоохранительных органов] смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно, ничего [не нашли]».

Кроме того, проведенные 1 февраля обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского, по информации «Страна.ua», связаны с расследованием махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Позже в этот день политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» назвал обыски у Авакова и Коломойского показухой для Вашингтона.

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