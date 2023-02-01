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Аваков сообщил о прошедшем у него обыске по делу об авиакатастрофе в Броварах

Экс-глава МВД Украины Аваков сообщил о прошедшем у него обыске по делу об авиакатастрофе в Броварах
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Фото: ТАСС/Плачков Сергей
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по делу о крушении вертолета в украинском городе Бровары у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Это подтвердил сам бывший глава ведомства 1 февраля украинскому изданию «Страна.ua».

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По его словам, силовики проводили досмотр у него «формально», просто «отработав версию», и не нашли ничего конкретного.

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно, ничего [не нашли]. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели [обыски], хоть и бессмысленно тупо», — прокомментировал Аваков.

Крушение вертолета в Броварах произошло 18 января. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек. В их числе — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, пострадали. В результате падения пострадали 14-этажный жилой дом и здание близлежащего детского сада, в котором начался пожар.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали, что вертолет направлялся в одну из горячих точек «по делам».

Упавшая машина оказалась модели Eurocopter EC225 LP Super Puma Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Украинские СМИ сообщали, что вертолет был куплен у Франции в 2018 году и имел ряд технических проблем. У владевшей им компании Airbus Helicopters было несколько исков по поводу «врожденной» неисправности вертолета.

24 января «Страна.ua» со ссылкой на источники в МВД страны сообщила, что причиной крушения вертолета стала ошибка пилота. По данным издания, пилот вертолета летел слишком низко в условиях ограниченной видимости из-за сильного тумана и слишком поздно заметил высотный дом.

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