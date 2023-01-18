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Упавшим под Киевом вертолетом оказался Eurocopter EC225 LP Super Puma ГСЧС Украины

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Фото: соцсети
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Упавшим под Киевом вертолетом оказался Eurocopter EC225 LP Super Puma Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом в среду, 18 января, сообщают украинские СМИ со ссылкой на спикера воздушных сил Украины Юрия Игната.

«Это вертолет, который передавала Франция. Модель — Super Puma, такие есть у всех силовых структур — пограничники, МВД и нацгвардия», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, будет создана государственная комиссия для определения причин происшествия.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек «по делам».

«Конечно, цель — по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел [Украины Денис Монастырский]», — заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Как пояснил заместитель начальника полиции Киевской области Андрей Небытов, вертолет долгое время летел на низкой высоте.

Eurocopter EC225 — многоцелевой вертолет, разработанный компанией Airbus Helicopters. На нем установлены два газотурбинных двигателя, вертолет способен принять на борт 25 пассажиров.

Ранее в этот день в Броварах Киевской области вблизи детского сада упал вертолет.

В результате крушения 18 человек погибли, в том числе глава МВД Украины и его первый заместитель Евгений Енин. Еще 29 человек, в том числе 15 детей, пострадали. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о 22 госпитализированных пострадавших.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что среди возможных причин крушения рассматриваются неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия.

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