Упавшим под Киевом вертолетом оказался Eurocopter EC225 LP Super Puma ГСЧС Украины

Упавшим под Киевом вертолетом оказался Eurocopter EC225 LP Super Puma Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом в среду, 18 января, сообщают украинские СМИ со ссылкой на спикера воздушных сил Украины Юрия Игната.

«Это вертолет, который передавала Франция. Модель — Super Puma, такие есть у всех силовых структур — пограничники, МВД и нацгвардия», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, будет создана государственная комиссия для определения причин происшествия.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек «по делам».

«Конечно, цель — по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел [Украины Денис Монастырский]», — заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Как пояснил заместитель начальника полиции Киевской области Андрей Небытов, вертолет долгое время летел на низкой высоте.

Eurocopter EC225 — многоцелевой вертолет, разработанный компанией Airbus Helicopters. На нем установлены два газотурбинных двигателя, вертолет способен принять на борт 25 пассажиров.

Ранее в этот день в Броварах Киевской области вблизи детского сада упал вертолет.

В результате крушения 18 человек погибли, в том числе глава МВД Украины и его первый заместитель Евгений Енин. Еще 29 человек, в том числе 15 детей, пострадали. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о 22 госпитализированных пострадавших.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что среди возможных причин крушения рассматриваются неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия.